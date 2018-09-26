Απαγορεύτηκαν οι φωτογραφίες με μπικίνι μπροστά από ναούς στο Μπαλί (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι αρχές του Μπαλί πήραν την απόφαση να απαγορεύσουν τις φωτογραφίες που τραβάνε οι τουρίστες φορώντας μαγιό, μπροστά από Ινδουιστικούς ναούς, ύστερα από πλήθος διαμαρτυριών των πιστών.

Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία ενός Δανού τουρίστα που είχε ποζάρει μπροστά από το ναό Λινγκι Παντμασάνα. Η φωτογραφία ανέβηκε στο instagram και έγινε viral.

Πριν λίγα χρόνια άλλη φωτογραφία μιας γυναίκας που φορούσε μπικίνι και έκανε γιόγκα μπροστά σε έναν άλλο ναό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ναοί θεωρούνται τόποι ιδιαιτέρως ιεροί για τους Ινδουιστές και οι Ινδονήσιοι θεωρούν προσβλητικό οι τουρίστες να κάθονται και να ποζάρουν σ’ αυτούς.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Μπαλί, Cok Ace, δήλωσε στον Guardian πως οι κάτοικοι του νησιού ανησυχούν, καθώς υπάρχει μία νέα αύξηση των «ασεβών πράξεων» από τουρίστες που επισκέπτονται τους εκατοντάδες ιερούς ινδουιστικούς χώρους του νησιού.

Και συνέχισε: «Οι ναοί πρέπει να διατηρηθούν επειδή είναι τα πνεύματα των πολιτισμών και των εθίμων του Μπαλί. Είμαστε πολύ ανοιχτοί με τους τουρίστες – και γι’ αυτό έρχονται και πολλοί- αλλά η “ποιότητα” των εκδρομέων είναι πλέον πολύ διαφορετική από πριν».