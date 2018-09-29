Διακοπή δρομολογίων στον προαστιακό σιδηρόδρομο στη γραμμή Κόρινθος- Κιάτο, λόγω κακοκαιρίας

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Eκτός λειτουργίας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας στην περιοχή της Κορίνθου έχει τεθεί η γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου μεταξύ Κορίνθου και Κιάτου, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα δρομολόγια.

H TPAINOΣE μετακινεί τους επιβάτες στο τμήμα Πάτρα -Κιάτο -Κόρινθο και αντίστροφα με λεωφορεία.