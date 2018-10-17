Ωραιόκαστρο: Βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος ο 57χρονος που είχε εξαφανιστεί (Photo)

Σώος αλλά με σοβαρά τραύματα εντοπίστηκε ένας 57χρονος η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στις αρχές από τους οικείους του περίπου δύο 24ωρα πριν.

Τον τραυματισμένο άντρα βρήκαν στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου δύο κυνηγοί ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πρόκειται για πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Politesoraiokastrou.gr ο άνθρωπος που εντόπισε τον 57χρονο, Κώστας Τελιούσης: «Από τα λίγα που κατάφερε να ψελλίσει ο άνθρωπος στην κατάσταση που εντοπίστηκε, ήταν, πως βρισκόταν πεσμένος εκεί μέρες πριν, από την περασμένη Δευτέρα. Έτρεμε σαν το ψάρι από το κρύο. Αν είχε κακό καιρό πιστεύω πως θα είχε πεθάνει από υποθερμία. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Είχε πολλά χτυπήματα, η πορεία του πτώσης του σε αυτό το δύσβατο σημείο πρέπει να ήταν από πάνω προς τα κάτω».

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr