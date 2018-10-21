6η Μπιενάλε της Αθήνας: Μια ΑΝΤΙ-έκθεση στην εναντίωση του σήμερα (Photos)

Η Μπιενάλε της Αθήνας παρουσιάζει την έκτη διοργάνωσή της, σε ένα σύμπλεγμα τεσσάρων ιδιαίτερων κτηρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη αθηναϊκή εικαστική διοργάνωση επιστρέφει με τον τίτλο «ΑΝΤΙ» εστιάζοντας σε φαινόμενα κανονικοποίησης της αντίθεσης και της μη συμμόρφωσης, που εμφανίζονται σε πληθώρα θεμάτων, από την πολιτική μέχρι τη διαδικτυακή κουλτούρα.

Από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2018, περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργοί πολυμέσων και θεωρητικοί, θα συμμετάσχουν στην έκθεση ANTI, εξετάζοντας τη μεταψηφιακή εποχή και αποκαλύπτοντας τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη σημερινή «νεοσυντηρητική εξέγερση».

Αυτή τη διάθεση της μόνιμης εναντίωσης που κυριαρχεί στις μέρες μας, μια ΑΝΤΙ-συμπεριφορά που καταλαμβάνει κάθε τομέα της ζωής μας και κάθε «αρένα» της κοινωνίας. Τι είναι αυτό, αλήθεια, που κινητοποιεί τέτοιες συμπεριφορές εναντίωσης και μη συμμόρφωσης και γιατί υπάρχει η τάση αυτές να κανονικοποιούνται; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δυναμική της διαλεκτικής ανάμεσα στο ξέσπασμα του ΑΝΤΙ και στην εμπορευματοποίησή του;

Στα ελληνικά το ANTI σημαίνει επίσης έναντι. Προσκαλώντας καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς του πολιτισμού να κατοικήσουν τους «μηχανισμούς» που μιμούνται, παραμορφώνουν, συστρέφουν ή μεγεθύνουν τις σκηνές της σύγχρονης ζωής, το ΑΝΤΙ επιχειρεί να δημιουργήσει μια αφετηρία για πολλαπλά «έναντι».

Πρόκειται για «μηχανισμούς» που δημιουργούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές: Μια εκκλησία, ένα spa, ένα γραφείο, ένα γυμναστήριο… Κάθε χώρο που επηρεάζει τη σύγχρονη ζωή.

Επινοώντας επιβλητικές πραγματικότητες, παραλλαγές χώρων της καθημερινής ζωής, η έκθεση δεν επιχειρεί να προτείνει ένα «αντί» σε καθεμιά από τις αντιδράσεις που κατακλύζουν το σήμερα. Περιορίζεται στο να παρουσιάσει, απλά, τις διαφορετικές μορφές του ΑΝΤΙ, να τις μεγεθύνει αλλά και να τις πολλαπλασιάσει, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια συμπυκνωμένη εκδοχή του σήμερα, όχι με σκοπό να οδηγήσει προς κάποια κατεύθυνση, αλλά κυρίως να αναλύσει τα πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Με αυτόν τον τρόπο, οι καλλιτέχνες του ΑΝΤΙ εξετάζουν τα πιθανά σενάρια βελτίωσης του ανθρώπινου σώματος, τις αιρέσεις της ψυχικής και σωματικής ευεξίας καθώς και της σωματικής και πνευματικής μεταμόρφωσης.

Αν και στις τελευταίες τρεις εκδόσεις της, η Μπιενάλε της Αθήνας εστίασε στην περιοχή γύρω από την Ομόνοια, η φετινή διοργάνωση μας μεταφέρει στο Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Σταδίου, σε σημαντικά κτήρια της παλιάς Αθήνας, άρρηκτα συνδεδεμένα με τη νεότερη ιστορία της.

Κεντρικό εκθεσιακό χώρο της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ αποτελεί το κτήριο ΤΤΤ (Παλαιό κτήριο του ΟΤΕ στην οδό Σταδίου 15). Έργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά που ανεγέρθηκε το 1930-31 με σκοπό να στεγάσει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αποτέλεσε – στα 85 χρόνια της λειτουργίας του – το σύμβολο της μετάβασης από το αναλογικό στο ψηφιακό, καθώς και της μετατόπισης από την εποχή της ενσύρματης επικοινωνίας στην πρώιμη περίοδο των υπολογιστών και της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Λίγα μέτρα μακριά, βρίσκουμε την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη (Ανθίμου Γαζή 2). Ένα κτήριο άγνωστο στο ευρύ κοινό, κλειστό από το 2004, που κάποτε φιλοξενούσε στα ράφια του τους 30.000 τόμους της συλλογής του κορυφαίου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Τη βιβλιοθήκη αγόρασε το 1924 ο Εμμανουήλ Μπενάκης και τη δώρισε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Την 6η Μπιενάλε της Αθήνας φιλοξενεί, επίσης, το πρώην ξενοδοχείο Esperia Palace (Σταδίου 22), γνωστό στέκι της πολιτικής, επιχειρηματικής αλλά και πολιτιστικής Αθήνας μέχρι το 2010, καθώς και το πρώην κτήριο του ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκοτρώνη 4), ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, τα οποία παραχωρούνται από το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΑΕΔ, με τίτλο «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην 6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ παρουσιάζουν στα τέσσερα αυτά σημαντικά κτήρια στο κέντρο της πόλης μια «διακριτή, ιδιοσυγκρασιακή αλλά και ανήσυχη απεικόνιση του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού momentum», που με σύνθημα το «ΑΝΤΙ» δεν αναφέρεται στο προσφιλές θέμα της εξέγερσης αλλά, «φλερτάρει» με τον ίδιο τον όρο, τη στάση, την (α)πιθανότητα του ANTI, όπως είπε ο Poka-Yio, ένας εκ των τριών επιμελητών της. (Οι άλλοι δύο είναι ο Κωστής Σταφυλάκης και η Γερμανίδα Stefanie Hessler).

26 Οκτωβρίου – 9 Δεκεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 14.00-22.00,

Σάββατο-Κυριακή 12.00-22.00

Πληροφορίες / Κρατήσεις: athensbiennale.org