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05.12.2018 18:39

Το νέο υπερόπλο – λέιζερ του Πούτιν

05.12.2018 18:39
Το νέο υπερόπλο - λέιζερ του Πούτιν - Media

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Βίντεο από το πανίσχυρο σύστημα λέιζερ, που μπορεί να καταρρίψει στόχους «σε κλάσματα δευτερολέπτου» έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το λέιζερ Peresvet πήρε το όνομά του από έναν Ρώσο μοναχό, που πολέμησε στη μάχη του Κουλίκοβο το 1380, η οποία τερμάτισε τη μογγολική κατοχή της μεσαιωνικής Ρωσίας. Στο βίντεο διακρίνεται το οπλικό σύστημα να βγαίνει από ένα υπόστεγο και να ενεργοποιείται με τηλεχειρισμό.

Ελάχιστα είναι γνωστά για τις ικανότητες του νέου υπερόπλου του Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς η κυβέρνησή του αποφάσισε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες. Παρόμοια οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν άλλες χώρες χρησιμοποιούνται πάντως για την κατάρριψη αεροσκαφών και πυραύλων από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Όπως είπε ο υφυπουργός Άμυνας Γιούρι Μπορίσοφ το Peresvet «μπορεί να καταρρίψει στόχους σε κλάσματα δευτερολέπτου». «Μπορούμε να πούμε πολλά για τα όπλα λέιζερ, έχουν γίνει ταινίες γι’ αυτά εδώ και καιρό κι έχουν γραφτεί βιβλία επιστημονικής φαντασίας, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά πλέον είναι γεγονός είναι ότι αυτά συστήματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται» από τις ένοπλες δυνάμεις.

Το πρόγραμμα Peresvet περιβάλλεται από άκρα μυστικότητα, αν και ύπαρξη του αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τον Πούτιν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους όταν υποστήριξε ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι προηγούμαστε κατά ένα βήμα από τους αντιπάλους μας στον τομέα αυτό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Krasnaya Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να παραλαμβάνουν από το 2017 τα συστήματα λέιζερ και οι χειριστές τους πέρασαν από ειδική εκπαίδευση στη Στρατιωτική Διαστημική Ακαδημία Mozhaysky στην Αγία Πετρούπολη.

 

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