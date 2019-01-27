ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:28
27.01.2019 16:45

Έτσι θα ξεχωρίσετε το φρέσκο αβγό

Τα αβγά είναι ένας από τους πιο πολύτιμους «συμμάχους» μας σε μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Για να βεβαιωθούμε πως είναι και φρέσκα υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι να το διαπιστώσουμε.

Μια πρώτη ματιά…
• Αν τα αβγά είναι συσκευασμένα, ελέγχετε τα στοιχεία της συσκευασίας για την κατηγορία ποιότητας (Α,Β,Γ), βάρος, ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ημερομηνία γέννησης και λήξης του αβγού. Αν τα αγοράσετε χύμα σε καρτέλες, από λαϊκή, μίνι μάρκετ κ.λπ. φροντίστε να ενημερωθείτε από τους ανθρώπους που θα τα προμηθευτείτε.

• Αγοράζετε πάντα αβγά που δεν είναι ραγισμένα και το κέλυφός τους δεν έχει ίχνη αίματος ή ακαθαρσιών:

Πόσο φρέσκο είναι τελικά;

• Ο «κανόνας» λέει ότι όσο λιγότερο φρέσκο το αβγό, τόσο πιο ελαφρύ. Αν κάνετε το τεστ με το αβγό με το νερό, το φρέσκο αβγό (5 ημερών το πολύ) πάει στον πάτο και παραμένει σε οριζόντια θέση, το λιγότερο φρέσκο (1 εβδομάδας περίπου) αιωρείται σε κάθετη θέση, το μπαγιάτικο (3 εβδομάδων) επιπλέει, άρα είναι και ακατάλληλο για κατανάλωση.

• Δοκιμάστε και με τον «ηχητικό έλεγχο». Απλά βάζετε το αβγό δίπλα από το αφτί σας και το κουνάτε ελαφρά. Ο κρόκος δεν πρέπει να χτυπάει στα τοιχώματα.

• Το φρέσκο βρασμένο αβγό αφήνει αρκετό από το ασπράδι του πάνω στο τσόφλι καθώς το καθαρίζετε.

• Όταν σπάσετε σε πιατάκι ένα ωμό αβγό, ο κρόκος και το ασπράδι είναι ενωμένα. Το λιγότερο φρέσκο αβγό έχει πιο νερουλό ασπράδι και ο κρόκος τείνει να γίνει επίπεδος.

• Η μυρωδιά ενός φρέσκου αβγού δεν είναι έντονη και δυσάρεστη, το ασπράδι είναι λευκό και ομοιογενές και ο κρόκος βρίσκεται στο κέντρο. Όταν σπάσετε ένα μπαγιάτικο αβγό η μυρωδιά είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που σας «προειδοποιεί» ότι είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Olivemagazine.gr

