Θεσσαλονίκη: Πέταξαν αβγά και έκαψαν τη σημαία των ΗΠΑ στο αμερικανικό προξενείο (Photos – Video)

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη της ΚΝΕ.
Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεση τους στις εξωτερικές παρεμβάσεις στις εξελίξεις της χώρας, σύμφωνα με το thestival.gr.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης έκαναν μια μικρή στάση στο Αμερικανικό Προξενείο όπου φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα έκαψαν μια σημαία των ΗΠΑ και πέταξαν αυγά στην πύλη του Εμπορικού Κέντρου, όπου στεγάζεται το προξενείο.
Έπειτα συνέχισαν την πορεία τους με κατάληξη στο άγαλμα Βενιζέλου.
