Το «Ελ Νίνιο» πλήττει την Κίνα

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «χτυπά» την Κίνα, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις να απειλούν τις καλλιέργειες ρυζιού και κυρίως να εντείνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης μέσα σε διάστημα λιγότερο των 100 ημερών, ορισμένες πόλεις στον νότο της χώρας κατέγραψαν 55 ημέρες βροχοπτώσεων, δηλαδή 15 περισσότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής, κάτι που είχε να συμβεί από το 1961.

Μια πυκνή, γκρίζα και τοξική ομίχλη συνεχίζει να απλώνεται στο Πεκίνο μειώνοντας αισθητά την ορατότητα. Κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την υπερθέρμανση των νερών του Τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού, το Ελ Νίνιο συμβάλλει στην αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Επανεμφανίζεται τακτικά και έχει σημαντική επίπτωση στο κλίμα, η οποία εκδηλώνεται με ξηρασίες, καταιγίδες ή πλημμύρες, ανάλογα με τις περιοχές ανά τον κόσμο.

Το επεισόδιο Ελ Νίνιο συμβάλλει επίσης σε μια επανεμφάνιση της αιθαλομίχλης περιμετρικά του Πεκίνου και της γειτονικής επαρχίας Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο έρευνας για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

