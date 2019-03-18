Ωραιόκαστρο: Πήγε να αγοράσει δημητριακά αξίας 20.000 ευρώ με πλαστή επιταγή

Στη σύλληψη 36χρονου για απόπειρα απάτης και πλαστογραφίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, πραγματοποιήθηκε καταγγελία στην παραπάνω Υπηρεσία από 55χρονο υπεύθυνο αποθηκών σε κατάστημα ζωοτροφών και 48χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας που δραστηριοποιείται στην τυποποίηση ελαίων, σύμφωνα με την οποία δύο άτομα εμφανίσθηκαν στον πρώτο, προσκομίζοντας πλαστή επιταγή αξίας άνω των 20.000 ευρώ με υποτιθέμενο εκδότη τον 48χρονο, προκειμένου να παραλάβουν αντίστοιχη ποσότητα δημητριακών.

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο 36χρονος αποτελούσε έναν εκ των δραστών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις στις 16-03-2019 στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.