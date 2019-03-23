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23.03.2019 17:19

Καραγκούνης: Οι κρατούμενοι κάνουν πάρτι στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής

23.03.2019 17:19
Καραγκούνης: Οι κρατούμενοι κάνουν πάρτι στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής - Media

 

«Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια», επισημαίνει ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για κελιά-σουίτες. 

Ο Κώστας Καραγκούνης σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Η κατάσταση στις φυλακές είναι προ πολλού ανεξέλεγκτη. Το καθεστώς ανομίας γιγαντώνει, κρατούμενοι δολοφονούνται, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι συχνά βασανίζονται και ξυλοκοπούνται. Επικρατεί δυστυχώς ο νόμος της ζούγκλας. Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια την τραγική αυτή κατάσταση. Οι ευθύνες τους μεγάλες αλλά ευτυχώς οι μέρες τους λιγοστές».

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