Καραγκούνης: Οι κρατούμενοι κάνουν πάρτι στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής

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«Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια», επισημαίνει ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για κελιά-σουίτες.
Ο Κώστας Καραγκούνης σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Η κατάσταση στις φυλακές είναι προ πολλού ανεξέλεγκτη. Το καθεστώς ανομίας γιγαντώνει, κρατούμενοι δολοφονούνται, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι συχνά βασανίζονται και ξυλοκοπούνται. Επικρατεί δυστυχώς ο νόμος της ζούγκλας. Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια την τραγική αυτή κατάσταση. Οι ευθύνες τους μεγάλες αλλά ευτυχώς οι μέρες τους λιγοστές».
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