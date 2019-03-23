Καραγκούνης: Οι κρατούμενοι κάνουν πάρτι στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής

«Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” στις φυλακές και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια», επισημαίνει ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για κελιά-σουίτες.

Ο Κώστας Καραγκούνης σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Η κατάσταση στις φυλακές είναι προ πολλού ανεξέλεγκτη. Το καθεστώς ανομίας γιγαντώνει, κρατούμενοι δολοφονούνται, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι συχνά βασανίζονται και ξυλοκοπούνται. Επικρατεί δυστυχώς ο νόμος της ζούγκλας. Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά “πάρτι” και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια την τραγική αυτή κατάσταση. Οι ευθύνες τους μεγάλες αλλά ευτυχώς οι μέρες τους λιγοστές».