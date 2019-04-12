Διήμερο Vegan Life Festival στη Θεσσαλονίκη

Είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Southern Lights» (Νότιο Σέλας), που στοχεύει στην αναγέννηση των οικοσυστημάτων για να συμβάλει ενεργά στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος, όπου η ζωή μας είναι σε αρμονία με τη φύση και τον άλλο.

Στη νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία, έχει μετατρέψει την οικογενειακή αγροτική έκταση σε βρώσιμο δάσος, οπωρώνα με μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων, τα οποία υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις ανάγκες άλλων ειδών.

Η Σάιλα Ντάρμος θα μοιραστεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες της από την ενασχόληση με την αναγεννητική καλλιέργεια και θα εξηγήσει πώς οι επιλογές των καταναλωτών μπορούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση των οικοσυστημάτων στο Vegan Life Festival, το Φεστιβάλ με επίκεντρο τον vegan τρόπο ζωής και διατροφής.

Έφυγε από την Ελλάδα με την οικογένειά της στα πέντε της χρόνια και επέστρεψε μετά τις σπουδές της στην κοινωνιολογία, έχοντας υιοθετήσει από 18 ετών αρχικά τον vegetarian τρόπο ζωής.

«Ξεκίνησα ως χορτοφάγος και στη συνέχεια έγινα vegan. Το αποφάσισα για ηθικούς λόγους, όταν είδα ένα βίντεο με εικόνες ταλαιπωρίας των ζώων εκτροφής», ανέφερε η Σάιλα Ντάρμος στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ενόψει της αυριανής ομιλίας της στο “Vegan Life Festival”.

Ο vegan τρόπος ζωής, όπως τόνισε, «είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία, συνδέεται με τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ηθική». «Είναι μακρά πορεία, δεν σταματάει πότε, και ανακαλύπτουμε νέους ανθρώπους, βιώσιμες πρακτικές, καινούρια προϊόντα», υπογράμμισε.

Έχοντας συμμετάσχει στο περσινό Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη ως εκθέτρια βιολογικών προϊόντων, φέτος παίρνει μέρος ως ομιλήτρια για να τονίσει, μεταξύ άλλων, ότι «vegan τρόπος ζωής είναι όσα έχεις στο μυαλό για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, να τα μεταφράζεις σε πράξεις και να μην μένουν ιδέες, να ελέγχεις τις πράξεις σου».

Ως ιδρύτρια του μη κυβερνητικού οργανισμού η Σάιλα Ντάρμος προωθεί την πρεμακουλτούρα, την αναγεννητική καλλιέργεια, τη μη βίαιη επικοινωνία, την οικολογική οικοδόμηση, την υγιεινή διατροφή και κίνηση, τις λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από εργαστήρια, πρακτική εφαρμογή, επικοινωνία στα κοινωνικά μέσα και σε άλλα μέρη.

«Μέσω του “The Southern Lights” μεταδίδουμε την καλλιέργεια που αναγεννά το περιβάλλον. Εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι από το εξωτερικό έρχονται και κάνουν πρακτική», ανέφερε η Σάιλα Ντάρμος, η οποία χαρακτήρισε «παράδεισο», ένα οικοσύστημα στο οποίο ακολουθείται η λογική του δάσους, το αγρόκτημα από το οποίο παράγει βιολογικά προϊόντα.

Ο πατέρας της ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με τη βιολογική γεωργία πριν από 30 χρόνια. Χάρη σε μεθόδους, όπως η μη χρήση χημικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, ο τεμαχισμός των κλάδων της ελιάς και των πορτοκαλιών για τη δημιουργία οργανικού λιπάσματος, η ποικιλία οπωροφόρων δέντρων (πορτοκαλιές, μηλιές, βερικοκιές, μοσχολεμονιές) και τα ελαιόδενδρα σε όλο το αγρόκτημα, σε συνδυασμό με χαμηλή βλάστηση, θάμνους και αναρριχόμενα φυτά, φράουλες, γκότζι μπέρι και ροζ μπανανιές το αγρόκτημα γίνεται ένα σύνθετο σύστημα αγροδασοπονίας.

Η Βέρα Μπογιάρη είναι από τη Θεσσαλονίκη, σπούδασε σχέδιο μόδας στην Αγγλία και ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια Zero Waste «μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων» και vegan τρόπο ζωής.

«Το 2010, όταν σπούδαζα, συγκατοίκησα με μία φοιτήτρια που ήταν vegetarian, και μετά από πέντε χρόνια, ενώ είχα ήδη εντάξει στην καθημερινότητα τη μείωση του πλαστικού και των απορριμμάτων υιοθέτησα τον βίγκαν τρόπο ζωής και διατροφής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βέρα Μπογιάρη.

Έλαβε για ηθικούς λόγους την απόφαση να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής πιο ειρηνικό και φιλικό στο περιβάλλον με θετικό αντίκτυπο, όπως ανέφερε. Φτιάχνει μόνη της καθαριστικά και σαπούνια, αποκλείει οτιδήποτε περιέχει πλαστικό, χρησιμοποιεί σφουγγάρια λούφας, αγοράζει προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας από τις λαϊκές αγορές και χρησιμοποιεί μόνο υφασμάτινες τσάντες. Χρειάζονται μικρά βήματα και σταδιακά μπορεί να ενταχθεί σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας ο “Zero Waste” τρόπος ζωής. «Αισθάνομαι πολύ καλύτερα, νιώθω ότι έχει φύγει ένα βάρος από πάνω μου», ανέφερε.

Η Βέρα Μπογιάρη έχει πάρει μέρος σε προηγούμενα Vegan Life Festivals στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ως σεφ του πρώτου vegan εστιατορίου της Θεσσαλονίκης. Φέτος και ενώ έχει προχωρήσει στο εγχείρημα “Wasteless Design”, παράγοντας προϊόντα που εμπνέουν και διευκολύνουν έναν πιο συνειδητό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, όπως επαναχρησιμοποιήσιμα υφασμάτινα προϊόντα γυναικείας προσωπικής υγιεινής, υφασμάτινα μαντιλάκια καθαρισμού, υφασμάτινες τσάντες από υλικά φυτικά, θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια.

Το θέμα που θα αναπτύξει είναι ο Zero Waste τρόπος ζωής και πώς συνδέεται με τον βιγκανισμό μεταφέροντας το μήνυμα ότι «μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές μπορούμε να έχουμε έναν θετικό αντίκτυπο, ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε μία ανθρωποκεντρική αντίληψη και να αναλάβουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον και στον πλανήτη».

«Σύμπραξη Vegan Life Festival και Thessaloniki Food Festival»

Το Vegan Life Festival Thessaloniki διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη -για πρώτη φορά σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Thessaloniki Food Festival- με ομιλίες, εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και cruelty free, αλλά και zero waste προϊόντα και vegan φαγητό.

“Στόχος του Vegan Life Festival είναι να ενημερώσει και να εξηγήσει για τις λεπτομέρειες του vegan τρόπου ζωής”, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ Πάνος Χαλόφτης, από την ομάδα διοργανωτών του Φεστιβάλ. “Η Θεσσαλονίκη είναι από την αρχή μία από τις πόλεις, στις οποίες είναι πολύ δραστήρια η κοινότητα vegan και ο κόσμος της εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον φιλικότερο τρόπο ζωής προς τα ζώα, τον πλανήτη και τον άνθρωπο και το Φεστιβάλ”, τόνισε.

Ο βιγκανισμός ξεκίνησε στην Αγγλία το 1944 με την ίδρυση της Vegan Society και πρεσβεύει μία φιλοσοφία ζωής που στοχεύει στην εξάλειψη της χρήσης ζώων για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση.

Είναι ένας τρόπος ζωής, σύμφωνα με τον Πάνο Χαλόφτη, «που έχει να κάνει με περισσότερα πράγματα από τη διατροφή, έχει να κάνει με κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής». «Η ομάδα του Vegan Life Festival προσπαθεί να διαδώσει τον vegan τρόπο ζωής, μέσα από εκδηλώσεις, εργαστήρια και ομιλίες», είπε ο κ. Χαλόφτης ερωτηθείς για τις ακραίες μορφές διαμαρτυρίας που επιλέγουν εκπρόσωποι του κινήματος.

Στο διήμερο Φεστιβάλ εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι, διατροφολόγοι και μέλη του vegan κινήματος θα αναλύσουν θέματα, όπως τα δικαιώματα των ζώων, vegan διατροφή και υγεία, vegan διατροφή και αθλητισμός, κλιματική αλλαγή και διατροφικές επιλογές, βιγκανισμός και ακτιβιστική δράση κ.ά.

Στα εργαστήρια οι επισκέπτες θα μυηθούν στην παραγωγή φυτικού τυριού και μαγιονέζας, θα μάθουν μυστικά της vegan μαγειρικής και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν από 70 εκθέτες για προϊόντα, συμβατά με το κίνημα του βιγκανισμού, όπως τρόφιμα χωρίς ζωϊκά συστατικά, καλλυντικά και καθαριστικά για τα οποία δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα.

Οι διοργανωτές του Vegan Life Festival Thessaloniki προτρέπουν τους επισκέπτες να πάνε με το παγούρι τους, καθώς θα υπάρχει βρύση με φίλτρο νερού για να το γεμίσουν. Θα υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, αλλά και ανταλλακτικό παζάρι, στο οποίο θα μπορεί όποιος θέλει να δώσει ρούχα και αντικείμενα που δεν χρειάζεται, για να δοθούν σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Το Vegan Life Festival είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που διοργάνωσε το πρώτο Φεστιβάλ το 2016 στην Αθήνα. και το πρώτο στη Θεσσαλονίκη το 2017, ενώ φέτος το Φεστιβάλ θα «ταξιδέψει» και στα Χανιά.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται αύριο, Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου στο Φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο από τις 11:00 έως τις 23:00. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι αναρτημένο στο facebook.com/events/1177928485700457

