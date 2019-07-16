search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 01:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2019 19:04

Σοκ και δέος: Θερμοκρασία 21 βαθμών καταγράφηκε στον Βόρειο Πόλο

16.07.2019 19:04
«Κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» κήρυξε το Ευρωκοινοβούλιο - Media
 
Θερμοκρασίες που έφτασαν τους 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στο Αλέρτ, το βορειότερο κατοικημένο μέρος στον πλανήτη, λιγότερο από 900 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο, σημειώνοντας ένα «απόλυτο ρεκόρ» ζέστης σε αυτό το σταθμό, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική μετεωρολογική υπηρεσία.
 
«Είναι αρκετά εντυπωσιακό ως στατιστικό στοιχείο, και αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες ρεκόρ που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρμέλ Καστεγιάν, μετεωρολόγος στο υπουργείο Περιβάλλοντος του Καναδά.
 
Μια μόνιμη στρατιωτική βάση που εγκαθιδρύθηκε στον 82ο παράλληλο και χρησιμοποιείτο κυρίως για υποκλοπή των ρωσικών επικοινωνιών, το Αλέρτ φιλοξενεί ένα μετεωρολογικό σταθμό από το 1950.
 
Την Κυριακή 14 Ιουλίου η θερμοκρασία που καταγράφηκε στο σταθμό ήταν 21 βαθμοί και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 20 βαθμοί. «Αυτό είναι ένα απόλυτο ρεκόρ, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν», τόνισε ο Καστεγιάν, συμπληρώνοντας ότι είναι ήδη 17 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι «και μπορεί να ανέβει ακόμα».
 
Το προηγούμενο ρεκόρ, των 20 βαθμών Κελσίου, χρονολογείται από τις 8 Ιουλίου 1956, αλλά από το 2012 αρκετές ημέρες καταγράφησαν με θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 19 και 20 βαθμών σε αυτόν τον σταθμό που βρίσκεται στα παράλια του Αρκτικού Ωκεανού.
 
Ο μέσος όρος ημερησίως για τον μήνα του Ιουλίου είναι 3,4 βαθμοί στο Αλέρτ και η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 6,1 βαθμοί.
 
Το τρέχον κύμα καύσωνα εξηγείται από ένα «μέτωπο υψηλού βαρομετρικού» πάνω από τη Γροιλανδία, και είναι «αρκετά ασυνήθιστο» και «βοηθά στη δημιουργία νότιων ανέμων» πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό, συμπλήρωσε ο Καναδός μετεωρολόγος.
 
«Η κλιματική αλλαγή έχει σαφώς μια πολύ έμμεση ή άμεση επιρροή» σε αυτό το ρεκόρ, ιδιαίτερα καθώς η Αρκτική θερμαίνεται τρεις φορές πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη, τόνισε ο Καστεγιάν, θεωρώντας ότι το γεγονός αποτελεί ακόμη μια ακόμη απόδειξη της επείγουσας ανάγκης να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το ουράνιο, αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες θα ξαναρχίσει ο πόλεμος

tragoudistis
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Χειροπέδες σε 44χρονο τραγουδιστή για αποπλάνηση 14χρονης

valavani-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι πολύ γεμάτη και χαρούμενη

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

liagkas-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λιάγκας: «Ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λαζόπουλος δεν έβρισκε θέατρο να παίξει - Ξεφτίλιζε τη Ντενίση και μετά την παρακαλούσε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 01:12
tramp 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το ουράνιο, αν σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες θα ξαναρχίσει ο πόλεμος

tragoudistis
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Χειροπέδες σε 44χρονο τραγουδιστή για αποπλάνηση 14χρονης

valavani-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι πολύ γεμάτη και χαρούμενη

1 / 3