Σοκ και δέος: Θερμοκρασία 21 βαθμών καταγράφηκε στον Βόρειο Πόλο

Θερμοκρασίες που έφτασαν τους 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στο Αλέρτ, το βορειότερο κατοικημένο μέρος στον πλανήτη, λιγότερο από 900 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο, σημειώνοντας ένα «απόλυτο ρεκόρ» ζέστης σε αυτό το σταθμό, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Είναι αρκετά εντυπωσιακό ως στατιστικό στοιχείο, και αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες ρεκόρ που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρμέλ Καστεγιάν, μετεωρολόγος στο υπουργείο Περιβάλλοντος του Καναδά.

Μια μόνιμη στρατιωτική βάση που εγκαθιδρύθηκε στον 82ο παράλληλο και χρησιμοποιείτο κυρίως για υποκλοπή των ρωσικών επικοινωνιών, το Αλέρτ φιλοξενεί ένα μετεωρολογικό σταθμό από το 1950.

Την Κυριακή 14 Ιουλίου η θερμοκρασία που καταγράφηκε στο σταθμό ήταν 21 βαθμοί και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 20 βαθμοί. «Αυτό είναι ένα απόλυτο ρεκόρ, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν», τόνισε ο Καστεγιάν, συμπληρώνοντας ότι είναι ήδη 17 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι «και μπορεί να ανέβει ακόμα».

Το προηγούμενο ρεκόρ, των 20 βαθμών Κελσίου, χρονολογείται από τις 8 Ιουλίου 1956, αλλά από το 2012 αρκετές ημέρες καταγράφησαν με θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 19 και 20 βαθμών σε αυτόν τον σταθμό που βρίσκεται στα παράλια του Αρκτικού Ωκεανού.

Ο μέσος όρος ημερησίως για τον μήνα του Ιουλίου είναι 3,4 βαθμοί στο Αλέρτ και η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 6,1 βαθμοί.

Το τρέχον κύμα καύσωνα εξηγείται από ένα «μέτωπο υψηλού βαρομετρικού» πάνω από τη Γροιλανδία, και είναι «αρκετά ασυνήθιστο» και «βοηθά στη δημιουργία νότιων ανέμων» πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό, συμπλήρωσε ο Καναδός μετεωρολόγος.

«Η κλιματική αλλαγή έχει σαφώς μια πολύ έμμεση ή άμεση επιρροή» σε αυτό το ρεκόρ, ιδιαίτερα καθώς η Αρκτική θερμαίνεται τρεις φορές πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη, τόνισε ο Καστεγιάν, θεωρώντας ότι το γεγονός αποτελεί ακόμη μια ακόμη απόδειξη της επείγουσας ανάγκης να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.