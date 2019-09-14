Ένα μικρό φλαμίνγκο εμφανίστηκε την Τήνο (Photos-Video)

Ένα μικρό φλαμίνγκο έκανε την Παρασκευή την εμφάνιση του στο νησί της Τήνου.

Όπως ενημέρωσε αναγνώστρια του tinostoday.gr, επικοινώνησε με την ΑΝΙΜΑ όπου έλαβε τις σχετικές οδηγίες πως να πιάσουν το φλαμίνγκο για να το μεταφέρουν.

Έπρεπε να μεταφερθεί στον υγροβιότοπο της Κολυμπήθρας. Ήταν ήρεμο και πολύ συνεργάσιμο. Μόλις ανακτήσει τις δυνάμεις του θα βρει το δρόμο του.