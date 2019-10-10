ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:13
10.10.2019 08:14

Κέρκυρα: Εκατοντάδες φλαμίνγκο λίγο πριν αποδημήσουν εμφανίστηκαν στη Λευκίμμη – Σαν πίνακας ζωγραφικής! (Photos)

Yπέροχες εικόνες με τα φλαμίνγκο που έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στη Νότια Κέρκυρα στην περιοχή των Αλυκών Λευκίμμης, δημοσίευσε στην σελίδα του το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Τα φλαμίνγκο έρχονται συνέχεια στον συγκεκριμένο υδροβιότοπο, που είναι μία έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων, ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας «Φύση 2000», Natura 2000, καθώς βρίσκουν κατάλληλο περιβάλλον, με ιδανικές θερμοκρασίες και τροφή, αφού ο λασπώδης βυθός της λιμνοθάλασσας, φιλοξενεί πολλά είδη σκουληκιών, αλλά και άλλους μικροοργανισμούς, που είναι η αγαπημένη τροφή των παρυδάτιων πουλιών, όπως είναι τα φλανμίγκο.

Τα φλαμίνγκο Ζουν πάνω από 30 χρόνια, το ύψος τους φτάνει περίπου το 1,60 μ. και το βάρος τους μπορεί να φτάσει τα 3,5 κιλά. Το πιο εντυπωσιακό είναι το ιριδίζον χρώμα τους, που κυρίως είναι ροζ.

Για την προστασία των ροζ φλαμίνγκο, αλλά και των άλλων σπάνιων πουλιών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κέρκυρα, ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας, που στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα κτίρια των βενετσιάνικων αλαταποθηκών, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή NATURA των Αλυκών Λευκίμμης και φιλοξενεί καθημερινά, ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών προκειμένου να γνωρίσουν τα σπάνια πουλιά, που δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν θύματα των λαθροθηρών.

 

 

 

