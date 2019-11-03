ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 13:51
03.11.2019 10:19

Επιστολή Άντερσον σε Τριντό: Δώστε vegan φαγητό στους φυλακισμένους

Η Καναδή ηθοποιός, Πάμελα Άντερσον κάλεσε τον πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό να αφαιρέσει το γάλα και το κρέας από το μενού των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας για να βοηθήσει τον πλανήτη, αλλά και την υγεία των ομοσπονδιακών κρατουμένων και να εξοικονομήσει χρήματα για τους φορολογούμενους.

Η ηθοποιός και φωτομοντέλο υπέβαλε την πρόταση σε επιστολή προς τον Τζάστιν Τριντό στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με την οργάνωση PETA – Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων.

Στην επιστολή υπογραμμίζει ότι ο Καναδάς ασπάζεται αυτό που χαρακτηρίζει “απλό, αλλά αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ζωής”.

Συγκεκριμένα, η Πάμελα Άντερσον προτείνει τα ομοσπονδιακά σωφρονιστικά καταστήματα του Καναδά να σερβίρουν vegan φαγητά, φασόλια, ρύζι, φακές, ζυμαρικά, λαχανικά και φρούτα, τα οποία, όπως τονίζει είναι πηγή όλων των θρεπτικών συστατικών που είναι αναγκαία “με πολύ μικρότερο κόστος από των κρεάτων και των τυριών”, καθώς τα vegan προϊόντα δεν χρειάζεται να ψύχονται.

Η Πάμελα Άντερσον αναφέρει ότι ο πρόσφατα ανανεωμένος διατροφικός οδηγός δίνει λιγότερη έμφαση στην κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά προτείνει περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες στη διατροφή των Καναδών.

Στην επιστολή της η ηθοποιός, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και ακτιβίστρια για την προστασία του περιβάλλοντος επισημαίνει ότι σε έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή ζητείται διατροφική μεταστροφή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Πάμελα Άντερσον στις πρόσφατες εκλογές στον Καναδά υποστήριξε τους Πράσινους και την επικεφαλής τους Ελίζαμπεθ Μέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

