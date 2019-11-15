Σπάνια εμφάνιση φλαμίνγκο στην Παμβώτιδα μετά από 5 χρόνια (Photos)

Μία σπάνια συνάντηση είχαν φύλακες του Φορέα Διαχείρισης της Παμβώτιδας. Σε μία από τις περιπολίες τους βρέθηκαν απέναντι από ένα φοινικόπτερο, που είναι ευρέως γνωστό ως φλαμίνγκο.

Μάλιστα κατάφεραν να καταγράψουν στον φωτογραφικό τους φακό την βόλτα του στα νερά της λίμνης.

Ο Φορέας Διαχείρισης είχε εντοπίσει φλαμίνγκο και το 2014 κατά την εαρινή τους μετανάστευση.

Το υδρόβιο πουλί μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στην υπέρκομψη, ψηλόλιγνη σιλουέτα του και το ρόδινο χρώμα των φτερών του. Λένε για τα Φοινικόπτερα πως όταν ένα κοπάδι πετάει ψηλά στον ουρανό, μοιάζει απαλό ροζ σύννεφο.

Το συγκεκριμένο είδος, που φθάνει τα 127 εκατοστά, έχει την ευρύτερη εξάπλωση από όλα τα είδη της οικογένειας. Αποτελεί ένα νομάδα της Μεσογείου που μπορεί να περιπλανιέται χρόνια μέχρι να βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να φωλιάσει.

Ξεχωρίζει κυρίως από τα χαρακτηριστικά μακριά του πόδια και τον ασυνήθιστα μακρύ λαιμό του, αλλά και από το ιδιόμορφο λυγισμένο προς τα κάτω ράμφος του.

Την Ελλάδα επισκέπτεται μεγάλος αριθμός Φοινικόπτερων που ζει κυρίως στους υγροβιότοπους της Θράκης. Δεν έχει παρατηρηθεί όμως ακόμη να φωλιάζουν ζευγάρια Φοινικόπτερων στην χώρα μας. Χτίζει χαρακτηριστική φωλιά από λάσπη και άμμο.