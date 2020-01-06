Ζάχαρη, αλκοόλ, γλουτένη, γαλακτοκομικά: Τα σημάδια που αφήνουν στην επιδερμίδα

Ακμή, λεπτές γραμμές και ρυτίδες, πρήξιμο είναι μερικά από τα «αποτυπώματα» που αφήνουν κάποιες τροφές στο πρόσωπό σας.

Στο αγαπημένο βιβλίο πολλών σταρς “Younger Skin Starts in the Gut”, η Δρ. Nigma Talib περιγράφει τη σχέση εντέρου και επιδερμίδας και πώς «γράφει» η διατροφή κάποιου στην επιδερμίδα και τη γενική όψη του.

Η κατανάλωση ενός μεγάλου κομματιού κέικ ή δύο κομματιών πίτσας, δεν αφορά μόνο το στομάχι σας, αλλά μπορεί να βλάψει το έντερό σας και αυτό να έχει αντίκτυπο στην επιδερμίδα σας.

«Οι τροφές που καταναλώνετε καθημερινά, θα φανούν τελικά στο πρόσωπό σας. Υπάρχουν τέσσερις μορφές γήρανσης που έχω δει μέσα από την κλινική εμπειρία μου: το πρόσωπο της γλουτένης, το πρόσωπο των γαλακτοκομικών, το πρόσωπο της ζάχαρης και το πρόσωπο του κρασιού. Οι τροφές αυτές δεν προκαλούν μόνο πρόωρη γήρανση, αλλά και πρήξιμο, ακμή, ερυθρότητα και αποχρωματισμό της επιδερμίδας» επισημαίνει η Δρ. Talib.

Για να βελτιώσετε την όψη της επιδερμίδας σας, να εξαφανίσετε τη χαλάρωση και τα σπυράκια, είναι σημαντικό να σταματήσετε να τρώτε τροφές που πυροδοτούν τη φλεγμονή. Έτσι «χτυπάτε» το πρόβλημα στη ρίζα, αντί να προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε με κρέμες.

Για να διαπιστώσετε αν οι παραπάνω κατηγορίες τροφών έχουν αντίκτυπο στην επιδερμίδα σας, η Δρ. Talib συμβουλεύει να τις αποκλείσετε από τη διατροφή σας για 2-3 εβδομάδες και να τις αντικαταστήσετε με υγιεινές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως (κινόα και καστανό ρύζι). Στη συνέχεια αρχίστε να προσθέτετε ξανά μικρές ποσότητες από αυτές τις τροφές στην καθημερινότητά σας και θα δείτε σε ποια από αυτές έχετε ευαισθησία κρίνοντας από το πώς αντιδρά το σώμα σας.

Δείτε τα συμπτώματα που προκαλούν στο πρόσωπό σας γλουτένη, ζάχαρη, αλκοόλ και γαλακτοκομικά:

Γλουτένη: Σπυράκια, πρήξιμο, κηλίδες

Ζάχαρη: Γραμμές & ρυτίδες στο μέτωπο, σακκούλες στα μάτια, λέπτυνση επιδερμίδας

Κρασί: Γραμμές ανάμεσα στα μάτια, πεσμένα βλέφαρα, λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια, πόροι στο δέρμα, ερυθρότητα, αφυδάτωση

Γαλακτοκομικά: Πρησμένα βλέφαρα, σακκούλες και μαύροι κύκλοι στα μάτια, σπυράκια ακμής, χλωμάδα

