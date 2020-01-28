ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 22:04
28.01.2020 09:26

«Στάση του επιχειρείν» στην Κίνα λόγω κορονοϊού – Ποιες πολυεθνικές βάζουν «λουκέτο»

Η επιδημία του κοροναϊού εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και στην Κίνα πολλές επιχειρήσεις βάζουν «λουκέτο».

Το προσωρινό «λουκέτο» επιλέγουν πολλές επιχειρήσεις και εργοστάσια στην περιοχή Ουχάν, στην Κίνα, υπό τον φόβο εξάπλωσης του κοροναϊού, που μετρά 81 θύματα μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κλάδος να βρίσκεται στον «αέρα».

Σύμφωνα με το Business Insider, η πόλη του Ουχάν, η πόλη από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση του κοροναϊού, είναι μία από τις μεγαλύτερες έδρες της παγκόσμιας βιομηχανίας, με πλήθος μεγάλων εταιρειών να την επιλέγουν ως τη βάση τους στην Ασία.

Μεγάλα ονόματα, όπως η PepsiCo, η Siemens και η Peugeot, Renault, Honda, οι κινέζικες Dongfeng και Xiaomi, η IKEA, τα Mc Donalds, έχουν εργοστάσια η καταστήματα στην περιοχή και στην προσπάθεια να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους, ανακοίνωσαν πως θα παύσουν ή θα περιορίσουν τη λειτουργία τους για την αποφυγή της διασποράς του ιού.

