«Μου λείπουν…» – Εξομολόγηση καρδιάς από τον Άκη Σακελλαρίου (Video)

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Στην εκπομπή OPEN Ελλάδα με τον Σπύρο Χαριτάτο και τον Γιώργο Καραμέρο μίλησε μέσω skype ο Άκης Σακελλαρίου το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαφορετικότητα που έχει για όλους μας το φετινό Πάσχα.

Ειδικότερα, ο Άκης Σακελλαρίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αυτές τις ημέρες της καραντίνας μου λείπουν οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Σαφέστατα. Είναι λογικό αυτό γιατί όσο κι αν έχουμε εξοικειωθεί με τα καινούργια μέσα του διαδικτύου, η ανθρώπινη ζεστασιά και αγκαλιά είναι που μας λείπει. Τουλάχιστον σε εμένα προσωπικά. Δεν μπορούν αυτά να αντικατασταθούν”.

“Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μας δίχασαν, τώρα με τον κορονοϊό, αυτό είναι και το πολύ θετικό. Δηλαδή σε όλους έρχονται πράγματα στοιχεία της ζωής μας που μας ένωσαν. Καταρχήν, μας ένωσε ο φόβος κάποιου δύσκολου συμβάντος” συμπλήρωσε, επίσης, ο αγαπημένος ηθοποιός. “Φοβηθήκαμε και θυμηθήκαμε κάποια συναισθήματα που σχεδόν τα είχαμε ξεχάσει. Καταλάβαμε πόσο πιο ευάλωτοι είμαστε μπροστά στο λυσιτελές της ζωής και αυτόματα κινηθήκαμε με μεγαλύτερη διάθεση να πλησιάσουμε τον άλλο και να θυμηθούμε πρόσωπα που έχουμε ξεχάσει”.

Επίσης, ο Άκης Σακελλαρίου μίλησε με ειλικρίνεια για το σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα με τη νόσο των λεγεωνάριων. “Ήταν και είναι κάτι που επιδεινώθηκε εκεί που δεν το περίμενα” παραδέχθηκε ο Άκης Σακελλαρίου.

Πηγή: zappit