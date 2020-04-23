Φρουροί της Επανάστασης: Θα καταστρέψουμε οποιαδήποτε αμερικανική δύναμη στον Κόλπο αν απειληθεί το Ιράν

Το Ιράν θα καταστρέψει πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν η ασφάλεια του απειληθεί στον Κόλπο, δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής του επίλεκτου ιρανικού σώματος Φρουροί της Επανάστασης, μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη σχετικά με «παρενόχληση» πλοίων των ΗΠΑ.

«Διέταξα τις ναυτικές μας δυνάμεις να καταστρέψουν οποιαδήποτε αμερικανική τρομοκρατική δύναμη στον Περσικό Κόλπο η οποία απειλεί την ασφάλεια είτε των πολεμικών είτε των μη πολεμικών πλοίων του Ιράν», δήλωσε ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί. «Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι τμήμα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ιράν».

Ο Τραμπ δήλωσε χθες πως έδωσε οδηγίες στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να πυροβολεί εναντίον οποιουδήποτε ιρανικού πλοίου το παρενοχλεί στη θάλασσα, αλλά δήλωσε αργότερα πως δεν αλλάζει τους στρατιωτικούς όρους εμπλοκής.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε πως 11 πλοία του ΠΝ των Φρουρών της Επανάστασης ήρθαν κοντά σε ένα πλοίο του ΠΝ των ΗΠΑ και σε ένα πλοίο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ στον Κόλπο, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις «επικίνδυνες και προκλητικές».

Η Τεχεράνη επέρριψε την ευθύνη για το περιστατικό στις ΗΠΑ. Σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τον Ελβετό πρεσβευτή στην Τεχεράνη, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη χώρα, προκειμένου να του επιδώσει διαμαρτυρία για τις πρόσφατες εντάσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Λέω στους Αμερικανούς πως είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και σοβαροί στην προάσπιση της εθνικής μας ασφάλειας, των θαλάσσιων συνόρων μας, της ασφάλειας των πλοίων μας, και των δυνάμεων ασφαλείας μας, και θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε δολιοφθορά», είπε ο Σαλαμί.

«Οι Αμερικανοί έχουν νιώσει τη δύναμή μας στο παρελθόν και πρέπει να μάθουν από αυτό.»

Οι εντάσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλιμακωθεί από το 2018, όταν ο Τραμπ αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία της Τεχεράνης με έξι παγκόσμιες δυνάμεις το 2015 και επανέφερε τις κυρώσεις που πλήττουν την οικονομία της.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ είπε πως ο Τραμπ θα πρέπει να εστιάσει στη διάσωση μελών του στρατού των ΗΠΑ από το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού.

«Ο στρατός των ΗΠΑ έχε πάνω από 5.000 μολύνσεις #covid19… Επίσης, οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν καμιά δουλειά 7.000 μίλια μακριά από την πατρίδα τους, προκαλώντας τους ναύτες μας έξω από τις ακτές του ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ Περσικού Κόλπου», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν θεωρούν πως η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τροφοδοτώντας τον ανταγωνισμό για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι Φρουροί δήλωσαν χθες πως πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη εκτόξευση στρατιωτικού δορυφόρου σε τροχιά. Η ανακοίνωση προκάλεσε διαμαρτυρίες από την Ουάσινγκτον.

Ο στρατός των ΗΠΑ υποστηρίζει πως η ίδια βαλλιστική τεχνολογία μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση δορυφόρων σε τροχιά μπορεί να επιτρέψει στην Τεχεράνη να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι κάποια μέρα θα φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η Τεχεράνη αρνείται πως τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ πως οι δραστηριότητες αυτές είναι ένα κάλυμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και υποστηρίζει ότι δεν επιδίωξε ποτέ την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κάλεσε τις ΗΠΑ να λογοδοτήσουν για τις «βάρβαρες» κυρώσεις που επιβάλλουν στο Ιράν, μια από τις πλέον πληγείσες χώρες από τον νέο κορονοϊό.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 90 νέους θανάτους από την ασθένεια Covid-19, με αποτέλεσμα ο απολογισμός της επιδημίας στο Ιράν να φθάνει τους 5.481 θανάτους.

«Σήμερα, ο κορονοϊός εξαπλώνεται όχι μόνο στο Ιράν αλλά σχεδόν σε όλες τις χώρες, και απαιτεί μια συλλογική δράση για να αντιμετωπιστεί», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

«Εκτός από τη μάχη κατά του ιού, το Ιράν αντιμετωπίζει παράνομες αμερικανικές κυρώσεις, που διπλασιάζουν την πίεση στον ιρανικό λαό», είπε.

«Είναι δικαίωμα του ιρανικού λαού να έχει πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους του προκειμένου να πολεμήσει την ασθένεια και να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειές της», είπε ακόμη.

«Οι βάρβαρες και μονομερείς κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Ιράν συνιστούν κατάφορη παραβίαση του ψηφίσματος 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει ως εκ τούτου να λογοδοτήσουν στη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε.

Στα χαρτιά, τα ανθρωπιστικά αγαθά (φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός κυρίως) εξαιρούνται από τις κυρώσεις, αλλά στην πραγματικότητα οι διεθνείς τράπεζες προτιμούν γενικά να αρνούνται συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται το Ιράν, όποιο κι αν είναι το προϊόν που αφορούν, παρά να διατρέξουν τον κίνδυνο να εκτεθούν σε αντίποινα των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες 24 ώρες, επιβεβαιώθηκαν 1.030 κρούσματα του νέου κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο Κιανούς Τζαχανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Συνολικά, το Ιράν έχει ανακοινώσει 87.026 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Φεβρουάριο, όταν η χώρα παραδέχθηκε ότι είχε πληγεί από τον νέο κορονοϊό.

Ο Τζαχανπούρ είπε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός παρά μια «σχετική σταθερότητα» και τη «σταδιακή μείωση των νέων κρουσμάτων».

«Πρέπει να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη τις συστάσεις ατομικής και δημόσιας υγείας, τη μείωση των μετακινήσεων, και τη ματαίωση κάθε αχρείαστου ταξιδιού», είπε.