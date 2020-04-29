Θα παίξει η Αριάνα Γκράντε στο American Horror Story;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Ariana Grande φημολογείται ότι θα εμφανιστεί στην επόμενη σεζόν 10 του American Horror Story.
Ενώ το καστ ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, ο δημιουργός της σειράς Ryan Murphy πυροδότησε εικασίες ότι η πριγκίπισσα της ποπ είναι η νέα προσθήκη του, όταν την ακολούθησε στο Instagram αυτήν την εβδομάδα.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο Ryan Murphy δεν ακολουθεί κανέναν από τους μακροχόνιους συνεργάτες του στο Instagram.
Εάν η Ariana λάβει μέρος στη σειρά τρόμου, θα είναι η δεύτερη φορά που προσλαμβάνεται για έργο του Ryan Murphy.
Το 2015, πρωταγωνίστησε στη σειρά κωμωδίας / τρόμου Scream Queens.
Η Ariana είναι οπαδός του AHS από το ντεμπούτο της το 2011, και πιστεύεται ότι έφτασε στο ρόλο του Scream Queens αφού συναντήθηκε με τον Ryan για μια απλή συνομιλία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.