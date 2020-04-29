Θα παίξει η Αριάνα Γκράντε στο American Horror Story;

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Η Ariana Grande φημολογείται ότι θα εμφανιστεί στην επόμενη σεζόν 10 του American Horror Story.

Ενώ το καστ ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, ο δημιουργός της σειράς Ryan Murphy πυροδότησε εικασίες ότι η πριγκίπισσα της ποπ είναι η νέα προσθήκη του, όταν την ακολούθησε στο Instagram αυτήν την εβδομάδα.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο Ryan Murphy δεν ακολουθεί κανέναν από τους μακροχόνιους συνεργάτες του στο Instagram.

Εάν η Ariana λάβει μέρος στη σειρά τρόμου, θα είναι η δεύτερη φορά που προσλαμβάνεται για έργο του Ryan Murphy.

Το 2015, πρωταγωνίστησε στη σειρά κωμωδίας / τρόμου Scream Queens.

Η Ariana είναι οπαδός του AHS από το ντεμπούτο της το 2011, και πιστεύεται ότι έφτασε στο ρόλο του Scream Queens αφού συναντήθηκε με τον Ryan για μια απλή συνομιλία.