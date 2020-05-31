Ταμίλα Κουλίεβα: «Υπάρχει ταλέντο στη νέα γενιά των ηθοποιών αλλά πρέπει να δουλέψουν περισσότερο»

Η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε στο Τηλέραμα για την χρυσή εποχή της τηλεόρασης και την κρίση του κορωνοϊού που έχει πλήξει τους εργαζόμενους στον κλαδο του πολιτισμού!

Έχετε κάνει σειρές και τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Τι έχει αλλάξει πια;

«Οι ρυθμοί έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια να κάνεις μια σκηνή σε πολλές λήψεις, δεν έχεις δηλαδή τον χρόνο να πετύχεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι το ζητούμενο. Πρέπει να πηγαίνεις στο γύρισμα πανέτοιμος, να είσαι συγκεντρωμένος και να πετυχαίνεις το αποτέλεσμα σχεδόν με την πρώτη! Σαφέστατα θα προτιμούσα να είχα παραπάνω χρόνο, όμως είναι και ένα στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου, να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρυθμούς.

Είναι σαν να δίνεις κάθε μέρα μια μάχη! Δεν μπορώ να πω ότι κάθε μέρα κάνω κάτι οικείο και γνώριμο. Πάντα θέλω να συμβεί αυτό το μαγικό κάτι, να προκύψει μια λεπτομέρεια και να μπορέσω να την αξιοποιήσω, είναι κάπως σαν να αυτοσχεδιάζεις με κάποιους αυστηρούς κανόνες.

Είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες, διευθυντές φωτογραφίας και σκηνοθέτες. Είναι πραγματικά άνθρωποι με τεράστια εμπειρία και επιδιώκουν το καλύτερο. Δεν συμβιβάζονται με τη δυσκολία της σημερινής εποχής και θέλουν να αντλήσουν από τον ηθοποιό αυτό το κάτι παραπάνω».

Ακούμε συνέχεια να λένε πως δεν βγαίνουν πια μεγάλα ονόματα ή σταρ καλλιτέχνες. Εσείς που διδάσκετε νέα παιδιά τι πιστεύετε;

«Ταλέντο υπάρχει και είναι πολύ ικανοί, αρκεί να δουλέψουν περισσότερο με τον εαυτό τους. Η εποχή δεν βοηθάει να γεννηθούν προσωπικότητες. Αντί να βουτάμε στον ωκεανό των γνώσεων και να αναζητάμε κάποια πράγματα, σελφάρουμε και είμαστε λίγο πολύ στην επιφάνεια. Η ανησυχία μου είναι να μη μείνουν εκεί τα νέα παιδιά! Είναι σημαντικό να μπορεί ένας καλλιτέχνης, ένας νέος ηθοποιός, να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με το τι θέλει από αυτή τη δουλειά».

Πώς θα είναι η επόμενη μέρα για τους καλλιτέχνες;

«Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Ο πολιτισμός έχει μείνει πίσω τα τελευταία δέκα χρόνια και πρέπει να του δοθεί μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο χώρος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης δεν είναι πολυτέλεια για τους πολίτες.

Πολιτισμός της Ελλάδας δεν είναι μόνο τα μαρμάρινα μνημεία, αλλά και χιλιάδες ζωντανοί άνθρωποι που εργάζονται, δημιουργούν και είναι σήμερα ενεργοί σε αυτό που κάνουν. Όμως χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν και εξακολουθούν να χάνονται. Τα μέτρα στήριξης της πολιτείας πρέπει να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, χωρίς περιορισμούς, ώστε να δημιουργήσουν τις συνθήκες για τη συνέχιση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας».