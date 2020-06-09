search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:26
09.06.2020 18:45

Δεν πάμε καθόλου καλά: Αστυνομικοί σχίζουν τα λάστιχα πολιτών στη Μινεάπολη (Video)

Εικόνες που μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν, αλλά και ερωτηματικά για το ρόλο της αστυνομίας στις ΗΠΑ γενικότερα και ειδικά στη Μινεάπολη, όπου μέλη της μοιάζουν να δρουν ως κοινοί βάνδαλοι κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα και παρουσίασε το περιοδικό Mother Jones.
 
Στο σύντομο αλλά άκρως ανησυχητικό βίντεο, άνδρες από δύο αστυνομικά τμήματα εμφανίζονται να σχίζουν τα λάστιχα των αυτοκινήτων πολιτών με στόχο να τους παρεμποδίσουν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.
 

Το απίστευτο όμως είναι ότι οι διοικήσεις των δύο τμημάτων δικαιολόγησαν τους βανδαλισμούς των ανδρών τους λέγοντας ότι το σχίσιμο των ελαστικών αποτελεί τακτική, ώστε να μην κινηθούν οχήματα που φέρουν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βίαιες διαδηλώσεις (πέτρες, ξύλα, κλπ).
 
Φυσικά, μιλώντας στα ΜΜΕ τα θύματα των αστυνομικών βανδαλισμών δήλωσαν ότι τα οχήματά τους απλώς ακινητοποιήθηκαν και οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι επιφορτισμένοι για την τήρηση του νόμου και της τάξης τους προκάλεσαν ζημιές χωρίς λόγο.
 
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες το δημοτικό συμβούλιο της Μινεάπολης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διαλύσει την αστυνομία της πόλης και να προχωρήσει σε εναλλακτικές μεθόδους τήρησης της τάξης και του νόμου.
