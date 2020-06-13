Λειτουργία Ιατρείου Πόνου για ζώα συντροφιάς στο ΑΠΘ Στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ξεκίνησε η λειτουργία Ιατρείου Πόνου, στο πλαίσιο λειτουργίας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς.

Στο Ιατρείο Πόνου αντιμετωπίζονται περιστατικά οξέος και χρόνιου πόνου σε όλα τα είδη των ζώων, νοσηλευόμενα στην Κλινική ή ύστερα από ραντεβού.

Το Ιατρείο υποστηρίζουν οι αναπληρωτές καθηγητές της Μονάδας, Ιωάννης Σάββας, Γεώργιος Καζάκος και Τηλέμαχος Αναγνώστου και λειτουργεί υπό την ευγενική χορηγία της Εταιρείας Γερολυμάτος International, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

Πηγή: Foititikanea.gr