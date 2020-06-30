«Πυρά» τουρκικών ΜΜΕ για Αγαθονήσι: «Οι Έλληνες έκατσαν για τα καλά στο νησί που έχουν καταλάβει»

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Σειρά προκλητικών δημοσιευμάτων φιλοξενεί ο τουρκικός Τύπος μετά την επίσκεψη της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Αγαθονήσι.

«Οι Έλληνες έκατσαν για τα καλά στο νησί που έχουν καταλάβει» αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η κεμαλική εφημερίδα Sozcu και προσθέτει ότι το Αγαθονήσι ανήκει στο Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Aksam, κάνει λόγο για πρόκληση στη νήσο Εσέκ, όπως ονομάζουν οι Τούρκοι το Αγαθονήσι και επίσης αναφέρει ότι αποτελεί τουρκικό έδαφος.

Στην ίδια γραμμή και η εφημερίδα Sabah, αναφέρει ότι η Ελληνίδα πρόεδρος «προκάλεσε» και πηγαίνοντας με ελικόπτερο στο Αγαθονήσι και επίσης ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος.

Όπως εξηγεί ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης το δημοσίευμα της κεμαλικής Sozcu δεν προκαλεί εντύπωση καθώς ανέκαθεν οι κεμαλιστές εκφράζουν ακραίες θέσεις, ισχυρίζονται ότι έχει αλλάξει το καθεστώς στο Αιγαίο και κατηγορούν τον Ερντογάν πως δεν κάνει τίποτα γι αυτό.

Αυτό που έχει σημασία ωστόσο είναι ότι για πρώτη φορά, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος υιοθετεί τις ακρότητες της τουρκικής αντιπολίτευσης, παρότι πρόκειται για μια περιοχή για την οποία η τουρκική κυβέρνηση έχει επίσημη θέση ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Πηγή: skai.gr