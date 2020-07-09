Κτηνωδία: Νεκρό από ασιτία παιδάκι 3 χρονών – Η μητέρα του το παράτησε για να είναι με τον φίλο της (Video)

Μια φρικιαστική ιστορία από την Ιαπωνία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με ένα κοριτσάκι 3 ετών να χάνει τη ζωή του από ασιτία, καθώς η μητέρα του το άφησε μόνο του για 8 ημέρες προκειμένου να επισκεφτεί τον φίλο της αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Η 24χρονη διαζευγμένη μητέρα από το Τόκιο είπε στην αστυνομία ότι δεν περίμενε ότι η κόρη της θα πέθαινε από αφυδάτωση και ασιτία. Όπως αναφέρουν οι Japan Times, εκτιμούσε ότι το παιδί θα ήταν καλά στο σπίτι τους, όσο αυτή θα έλειπε.

Η νεαρή συνελήφθη την Τρίτη (07/07), σχεδόν ένα μήνα μετά την επιστροφή της στο διαμέρισμά της και τον εντοπισμό της νεκρής κόρης της. Τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το κορίτσι βρέθηκε να φοράει μια πάνα που είχε μέρες να αλλαχτεί ενώ το σπίτι ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Η αυτοψία έδειξε ότι το παιδάκι είχε θυμική ατροφία, ένα τυπικό σύμπτωμα κακοποιημένων παιδιών και το στομάχι του ήταν άδειο. Η μητέρα υποστήριξε ότι η 3χρονη ήταν άρρωστη για μέρες αλλά δεν είχε τα χρήματα να την πάει στο νοσοκομείο.