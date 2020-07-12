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12.07.2020 12:50

ESPN: Σε διαθεσιμότητα ο Βοϊνιαρόφσκι για το «f@@@ you» σε γερουσιαστή

12.07.2020 12:50
ESPN: Σε διαθεσιμότητα ο Βοϊνιαρόφσκι για το «f@@@ you» σε γερουσιαστή - Media

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Σε διαθεσιμότητα έχει θέσει τον Αντριάν Βοϊνιαρόφσκι το ESPN για τη συμπεριφορά του απέναντι στον γερουσιαστή του Μιζούρι. Συγκεκριμένα ο εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ μπάσκετ στον κόσμο όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ είχε στείλει ένα mail στον Τζος Χάουλεϊ στο οποίο τον έβριζε, με το χαρακτηριστικό f…. you.

Ως αφορμή για την οργισμένη απάντηση του Βοϊνιαρόφκι είχε σταθεί ένα mail που είχαν στείλει οι υπεύθυνοι Τύπου του γερουσιαστή στο οποίο ενημέρωναν για την απόφασή του Χάουλεϊ να στείλει μια επιστολή στον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ με την οποία επέκρινε την απόφαση του να περιορίσει τα μηνύματα που μπορούν να φέρουν στις φανέλες τους σε αυτά που έχουν πάρει την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή αλλά και λογοκρίνει την υποστήριξη για την επιβολή του νόμου και την κριτική του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος.

Μεταξύ άλλων ο γερουσιαστής έγραφε προς τον Σίλβερ ότι η «ελεύθερη έκφραση του πρωταθλήματος φαίνεται να σταματά στην άκρη των ευαισθησιών των εταιρικών σας χορηγών».

Σε αυτό αντέδρασε ο Βοϊνιαρόφσκι με το mail το περιεχόμενο του οποίου δημοσίευσε τα social media του ο γερουσιαστής.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το ESPN πήρε την απόφαση να τιμωρήσει τον κορυφαίο ρεπόρτερ ανεξάρτητα και εάν αυτός ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον γερουσιαστή. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα που το ESPN έχει θέσει σε διαθεσιμότητα στον γνωστό δημοσιογράφο.

Πηγή: sport-fm.gr

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