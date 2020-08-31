Σταϊκούρας: Όσα είπε ο Αλέξης Πατέλης εκφράζουν την κυβερνητική γραμμή

Τα όσα υποστήριξε ο Αλέξης Πατέλης εκφράζουν την κυβερνητική γραμμή και είναι απολύτως εναρμονισμένα με την προεκλογική δέσμευση της ΝΔ, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Υπενθυμίζεται η κυνική δήλωση του Αλέξη Πατέλη που προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ: «Σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε στους ηλικιωμένους».

«Μετατίθεται τον Απρίλιο του 2021 η πληρωμή των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν λόγω του κορονοϊού» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ τόνισε πως «φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα μπορούν να πληρωθούν σε 12 άτοκες ή 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%».

Σημείωσε πως η κυβέρνηση έως τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν συνεπής σε όσα είχε εξαγγείλει, λέγοντας ότι η υγειονομική κρίση άλλαξε τα δεδομένα.

Ξεκαθάρισε ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν από το πότε θα τελειώσει η υγειονομική κρίση και ότι θα γίνουν μειώσεις στις συντάξεις και πώς η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις αποφάσεις για τα αναδρομικά.

Είπε πως το επόμενο διάστημα θα εισρέουν χρήματα στην Ελλάδα, όπως από το πρόγραμμα SURE.

Αναφορικά με τον νέο πτωχευτικό είπε ότι χτίζεται ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ώστε οι πολίτες να έχουν έναν σύμβουλο προστασία που θα τους ενημερώνει πως θα αντιμετωπίζουν το συνολικό χρέος