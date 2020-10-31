Πατάτες ή ρύζι; Ανατροπή από έρευνα που αποκαλύπτει το καλύτερο δείπνο για διαβητικούς

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Οι πάσχοντες από διαβήτη Τύπου 2, ίσως μπορούν να επιτύχουν καλύτερη διατήρηση του γλυκαιμικού ελέγχου τη νύχτα εάν συμπεριλάβουν στο δείπνο τους υψηλού αντί χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη τροφές, όπως οι λευκές πατάτες, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη-ανατροπή που έρχεται από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις σελίδες του Clinical Nutrition.

Όσοι πάσχουν από διαβήτη καλούνται να κρατούν μακριά από τη διατροφή τους πατάτες και άλλα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, λόγω της επικρατούσας αντίληψης ότι καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν το σάκχαρο στο αίμα τείνει να αυξάνεται -φαινόμενο που έχει συσχετιστεί με καρδιαγγειακά νοσήματα και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.

Ωστόσο, για πρώτη φορά, μία αυστηρά ελεγχόμενη κλινική δοκιμή -με τη συμμετοχή 24 ενήλικων πασχόντων από διαβήτη τύπου 2- αποδεικνύει, κατά τους υπογράφοντες, ότι ο γλυκαιμικός δείκτης δεν αποτελεί ακριβές εργαλείο για την κατανόηση του πώς επηρεάζεται η γλυκαιμική απόκριση ενός ατόμου σε τροφή που καταναλώνεται στο πλαίσιο βραδινού γεύματος.

Στο πλαίσιο της μελέτης δόθηκε στους συμμετέχοντες το ίδιο πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, αλλά το βραδινό είχε τέσσερις παραλλαγές -η κάθε μία περιλάμβανε είτε λευκές πατάτες χωρίς τη φλούδα μαγειρεμένες με τρεις διαφορετικούς τρόπους (βραστές, ψητές και βρασμένες που στη συνέχεια κρύωσαν και ξαναζεστάθηκαν) ή χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ρύζι μπασμάτι (γεύμα ελέγχου).

Οι συμμετέχοντες επανέλαβαν το πείραμα, με ένα διάλειμμα εννέα ημερών μεταξύ κάθε κύκλου, ώστε να «περάσουν» από όλα τα δοκιμαστικά γεύματα και το γεύμα ελέγχου. Πέραν της συστηματικής εξέτασης αίματος στην οποία υποβάλλονταν (αμέσως μετά το γεύμα και κάθε 30 λεπτά για τις επόμενες δύο ώρες), μόνιτορ γλυκόζης κατέγραφε διαρκώς τις αλλαγές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους ενώ κοιμούνταν.

Βάσει των ευρημάτων, δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην απόκριση γλυκόζης ανάμεσα στα δείπνα που περιείχαν λευκή πατάτα και ρύζι μπασμάτι. Επιπλέον, ο γλυκαιμικός δείκτης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν πιο ευνοϊκός αφότου είχαν καταναλώσει το δείπνο με λευκές πατάτες σε σύγκριση με το ρύζι μπασμάτι.

«Τα ευρήματα αυτά είναι αντίθετα ως προς αυτά της έρευνας παρατήρησης και της παραδοσιακής διατροφικής καθοδήγησης που έχει οδηγήσει ορισμένους να πιστεύουν ότι οι πατάτες δεν είναι κατάλληλη διατροφική επιλογή για τους πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2» αναφέρει ο Δρ. Brooke Devlin, PhD, ο κύριος ερευνητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας στη Μελβούρνη.

Και συμπληρώνει πως η εν λόγω μελέτη υποδεικνύει πως «τα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως οι πατάτες, μπορούν να καταναλωθούν ως μέρος ενός υγιεινού βραδινού γεύματος χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την γλυκαιμική απόκριση, και παράλληλα να παρέχουν βασικά θρεπτικά συστατικά σε σχετικά λίγες θερμίδες, κάτι που είναι απαραίτητο για άτομα με διαβήτη τύπου 2».

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για προκαταρκτικά ευρήματα που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, μεταξύ αυτών ότι δεν έχει αποτιμηθεί η επίδραση της λευκής πατάτας στον

Πηγή: ygeiamou.gr