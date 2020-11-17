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17.11.2020 21:54

Τα λάθη στοίχισαν στον Παναθηναικό – Έχασε εκτός από τη Βαλένθια 95-83

17.11.2020 21:54
Τα λάθη στοίχισαν στον Παναθηναικό – Έχασε εκτός από τη Βαλένθια 95-83 - Media

 

Ο επιρρεπής σε λάθη Παναθηναϊκός (18) υπέστη στη «Fonteta» την τρίτη διαδοχική ήττα και πέμπτη σε επτά αναμετρήσεις στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το τελικό 95-83 από τη Βαλένθια, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας τις «νυχτερίδες» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 5-1. Το «τριφύλλι» θα παραμείνει στην Ισπανία, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μπασκόνια (19/11, 21:30), με την οποία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη «διαβολοβδομάδα».

 

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-41, 70-66, 95-83

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