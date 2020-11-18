Μπέλφαστ: Συνελήφθη βομβιστής που το 1974 ανατίναξε δύο παμπ στο Μπέρμιγχαμ με 21 νεκρούς – Η επίθεση είχε αποδοθεί στον IRA

Σαράντα έξι χρόνια πέρασαν, αλλά τελικά συνελήφθη ο “μπόμπερ” που το 1974 ανατίναξε δύο παμπ του Μπέρμιγχαμ, με θλιβερό απολογισμό 21 νεκρούς.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου. Οι βομβιστικές επιθέσεις, οι αιματηρότερες που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Βρετανίας στα 30 χρόνια της σύγκρουσης στην Βόρεια Ιρλανδία, είχαν αποδοθεί τότε στον IRA. Μία πρώτη έρευνα της αστυνομίας των Μίντλαντ είχε οδηγήσει στην σύλληψη έξι ανθρώπων και στην καταδίκη τους σε ισόβια κάθειρξη το 1975, σε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στην ιστορία της Βρετανίας.

Ομως οι «Εξι του Μπέρμιγχαμ» αθωώθηκαν το 1991, αφού είχαν περάσει 16 χρόνια στην φυλακή, κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο τελικά έκρινε ότι οι αστυνομικοί είχαν αποσπάσει τις ομολογίες τους με βάση κατασκευασμένες μαρτυρίες.

Οι βομβιστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά των παμπ Mulberry Bush και The Tavern στις 21 Νοεμβρίου 1974. Ο IRA δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη.

Η νέα σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο της επανάληψης της έρευνας για τις επιθέσεις τον Φεβρουάριο 2019, αφού σειρά ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το 2016 αποκάλυψε ότι η αστυνομία γνώριζε τις προετοιμασίες της επίθεσης, αλλά επέτρεψε την πραγματοποίησή της.

Ωστόσο, άλλη έρευνα του 2019 έφθασε στο συμπέρασμα ότι οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί από τον Προσωρινό IRA και ότι η προειδοποίηση που έδωσε δεν ήταν αποτελεσματική. Αυτή η έρευνα απάλλαξε επίσης την αστυνομία από τις ευθύνες της για το συμβάν.

Κατά την περίοδο 1969-1998, 3.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των «Troubles», κυρίως στην Βόρεια Ιρλανδία.