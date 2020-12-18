Λινού στο topontiki.gr: Βιομηχανίες και ελλιπής εφαρμογή των μέτρων τα αίτια έξαρσης στη Δυτική Αττική

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Τον ελλιπή έλεγχο στις βιομηχανίες και τους χώρους εργασίας παράλληλα με τις δυσκολίες εφαρμογής των μέτρων προστασίας στην κοινότητα, κατονομάζει ως κύρια αίτια της έξαρσης κρουσμάτων στην Δυτική Αττική η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, μιλώντας στο topontiki.gr.

«Είναι προφανές είναι ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν βιομηχανίες και χώροι εργασίας στις οποίες δεν γίνεται έλεγχος ούτε πάντα συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων. Δεν είναι πάντα εφικτή η τήρηση των μέτρων στην κοινότητα», αναφέρει η κ. Λινού.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα εννέα άτομα που θα βρίσκονται σε κάθε οικογενειακό τραπέζι, σημειώνει ότι ειναι απαραίτητο να δοθούν πρόσθετες επεξηγήσεις στους πολίτες ώστε να γίνει αντιληπτό ότι οι 9 «θα πρέπει να είναι άνθρωποι που συναντιούνται ούτως ή άλλως» δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται κοινωνική φούσκα.

Όσον αφορά το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού μετά και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ζητά κινητοποίηση του πληθυσμού και τα όποια μέτρα προστασίας να παρθούν χωρίς καθυστέρηση.

Τέλος, για τις επιθέσεις που δέχθηκε μετά και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει υπουργός Υγείας κοινής αποδοχής, η ίδια απαντά ότι μιλά χωρίς πολιτική χροιά και πως ορισμένοι προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν τις απόψεις της.

Συνέντευξη στον Ρενάτο Λέκκα

Ήταν λάθος η ανακοίνωση της κυβέρνησης για ρεβεγιόν με εννέα άτομα σε κάθε σπίτι; Μπορεί αυτή απόφαση να παρθεί πίσω;

Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παρθεί πίσω αλλά χρειάζεται επεξήγηση γιατί τα άτομα που θα προστεθούν στην πυρηνική οικογένεια στη διάρκεια των γιορτινών τραπεζιών θα πρέπει να είναι άνθρωποι που συναντιούνται ούτως ή άλλως. Να γίνει αυτό που έχουμε ονομάσει, φούσκα. Να είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί στη διάρκεια των γιορτών δε θα περάσουν τις γιορτές με κανέναν άλλον. Τα κοινά τραπέζια θα είναι μόνο μεταξύ αυτών των εννέα. Να μην διασπαρεί ο ιός και αλλού. Πρέπει να μείνουν τα ίδια άτομα. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι θέλει επεξήγηση από τη μεριά της πολιτείας. Να γίνει ξεκάθαρο ότι οι εννέα που θα συναντηθούν θα είναι ίδιοι σε όλες τις συναθροίσεις .

Είναι μία λύση τα τεστ πριν από κάθε οικογενειακή συγκέντρωση; Μία ιδέα που τελευταία ακούγεται συχνά.

Αυτό είναι πολύ ακριβό και δημιουργεί τρομερές ανισότητες. Είναι δεδομένο ότι όλες οι οικογένειες δε μπορούν να το κάνουν. Επίσης το τεστ πριν από κάθε συγκέντρωση δεν είναι ούτε μόνιμη ούτε ασφαλής λύση, γιατί μπορεί να θετικοποιηθεί λίγες μέρες μετά την έναρξη της νόσου ή να είναι ψευδώς αρνητικό. Είναι πάντως ξεκάθαρο ότι δημιουργείται τεράστια ανισότητα. Όπως έχω πει επανειλημμένα τα τεστ πρέπει να συνταγογραφούνται. Και βέβαια δεν εννοώ συνταγογράφηση πριν από κάθε οικογενειακό τραπέζι. Είναι ζητούμενο όμως τα τεστ να συνταγογραφούνται όταν το κρίνει απαραίτητο ο γιατρός .

Τι συνέβη σε Μάνδρα, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο και έχουμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων;

Δεν ξέρω αν υπήρξε σωστή ιχνηλάτηση και μήπως και αργήσαμε μιας και ξεκινάει σήμερα Παρασκευή. Εκείνο που είναι προφανές είναι ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν βιομηχανίες και χώροι εργασίας στις οποίες δεν γίνεται έλεγχος ούτε πάντα συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων. Δεν είναι πάντα εφικτή η τήρηση των μέτρων στην κοινότητα. Οι άνθρωποι μπορεί να ζουν πιο πολλοί μαζί σε ένα σπίτι. Είναι εύκολο να ξεσπάσει οπουδήποτε. Όπου υπάρχουν άνθρωποι μπορεί να υπάρχει έξαρση. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη πως δεν υπήρχε συστηματική παρακολούθηση.

Μπορεί η χώρα να προλάβει το 3ο κύμα για το οποίο μας προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;

Θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση του πληθυσμού για να προλάβουμε το τρίτο κύμα. Η πολιτεία να ενθαρρύνει τον πληθυσμό να ακολουθήσει τις οδηγίες της. Να παρθούν μέτρα νωρίτερα και να μην καθυστερήσουμε. Μέτρα για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες για να μπορέσουν να κάνουν τα τεστ. Πρέπει η πολιτεία να καλύπτει το κόστος της παραμονής τους για 15 μέρες που θα βρίσκονται σε καραντίνα αν είναι θετικοί, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πολίτες ενώ ξέρουν ότι ήρθαν σε επαφή με κρούσμα ή έχουν ακόμα και συμπτώματα και δε νιώθουν καλά, πηγαίνουν στη δουλειά τους γιατί φοβούνται μην την χάσουν η στερηθούν το ημερομίσθιο. Πρέπει η Πολιτεία να δείξει ενδιαφέρον και να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση τρεις στους δέκα λένε όχι στο εμβόλιο. Είναι ανησυχητικό για σας το ποσοστό; Η δυσπιστία αυτή είναι για λίγο διάστημα γιατί σύντομα θα καταλάβουν τα οφέλη του εμβολιασμού;

Θα καταλάβουν τα οφέλη αλλά και ότι δεν είναι επικίνδυνος ο εμβολιασμός γιατί δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες, οι οποίες θα κάνουν τους πολίτες να φοβηθούν να εμβολιαστούν. Το Αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι κάτι ευρύτερο. Πέρα από τον γενικό φόβο, υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις που χρειάζεται δουλειά από την πολιτεία για να «πολεμηθούν». Οφείλει το κράτος να επικοινωνήσει με τον ενδιάμεσο πληθυσμό, που είναι η μεγάλη μάζα που λέει: «θα δούμε». Εκεί πρέπει να στοχεύσει η επικοινωνία που θα γίνει. Εξιδεικευμένοι άνθρωποι να βρουν ποιος θα μπορέσει να τους πείσει. Είναι τέχνη να πείσεις και τον άλλον να αλλάξει πεποίθηση. Να του εξηγήσεις γιατί δεν πρέπει να δει τη μάνα του ή τον πατέρα του στις γιορτές. Καταλαβαίνετε, ότι πρέπει να μπορείς να μιλήσεις στην καρδιά τους.

Γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην Ευρώπη όσον αφορά τα εμβόλια;

Γιατί αυτό που λέγαμε ότι υπάρχουν τα εμβόλια ανά πάσα στιγμή δεν αφορούσε όλα τα εμβόλια με τα οποία είχαν συμφωνηθεί συγκεκριμένες δόσεις για την Ευρώπη Είναι γνωστό ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δέχονται πιέσεις και ας μην κρυβόμαστε κάποιοι είχαν προλάβει να δεσμεύσουν ποσότητες. Τα 25 εκατ. εμβόλια στα οποία αναφέρθηκε η πολιτεία ήταν από άθροισμα πολλών εταιριών. Μερικά μπορεί να έχουν πρόβλημα. Εξαρτώμεθα από ποια θα εγκριθούν. Έχουμε την έγκριση της Pfizer, η οποία θα αποφασίσει η ΕΕ στις 21 Δεκεμβρίου και είναι προς έγκριση η Moderna της οποίας όμως η παραγωγή θα είναι μικρή. Το εμβόλιο της AstraZeneca – στο οποίο επένδυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση – φαίνεται ότι έχει κάποια προβλήματα ως προς τις μελέτες που έγιναν κατά τη φάση της δημιουργίας του. Αυτό σημαίνει οτι δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα εγκριθεί. Η παραγωγή και η ευχέρεια να το αγοράσουμε θα ξεκαθαρίσει το πόσα εμβόλια θα έρθουν. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσο έτοιμες είναι οι χώρες για διανομή και τη χορήγηση του εμβολίου.

Προέρχεστε από τον δημοκρατικό, προοδευτικό χώρο μετά και την πρόταση που σας έκανε ο Αλέξης Τσίπρας να αναλάβετε Υπουργός Υγείας κοινής αποδοχής, δεχθήκατε πολιτικά βέλη για τις παρεμβάσεις σας όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας;

Οι δηλώσεις μου έχουν πάντα επιστημονική βάση και αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι μου ξέρουν ποια είμαι. Όσες φορές πήρα θέσεις δεν είχαν πολιτική χροιά. Προσπαθούν πολλοί να πολιτικοποιήσουν τις απόψεις μου και αυτό είναι εντελώς λανθασμένο γιατί λέω αυτό που λέω επιστημονικά και ανεξαρτήτως πολιτικών σκέψεων. Επίθεση δεν βλέπω. Και πριν τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα τον οποίο ευχαριστώ αμφισβητούνταν οι απόψεις μου γιατί δημιουργούσαν δυσκολία στην πολιτείας να τις εφαρμόσει. Τόνιζα την ανάγκη της καθολικής χρήσης της μάσκας. Μίλησα για τα λεωφορεία και τα προβλήματα που εντοπίζονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Την συνταγογράφηση των τεστ όπως σαν ανέφερα και παραπάνω ή το επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα για να μπορεί ο κόσμος να αερίζει καλύτερα και πιο συχνά τους χώρους. Αυτές οι απόψεις δυσκόλευαν την πολιτεία. Όλα αυτά όμως ήταν κριτική, όχι με την έννοια ότι με πειράζει η κυβέρνηση αλλά σχετική με προτάσεις ως προς τα μέτρα που παίρνονται και πως μπορεί να βελτιωθούν. Για αυτό οι συνάδελφοι μου με ακούνε και σέβονται τις απόψεις.