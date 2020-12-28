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28.12.2020 16:31

Ωραιόκαστρο: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τη ρατσιστική επίθεση του Σαββάτου

28.12.2020 16:31
Ωραιόκαστρο: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τη ρατσιστική επίθεση του Σαββάτου - Media
 
Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η ρατσιστικού χαρακτήρα επίθεση ομάδας ατόμων σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες.
 
Συγκεκριμένα, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρμόδια για θέματα ρατσιστικής βίας, ζήτησε από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, διαβιβάζοντας παράλληλα τα σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σοβαρό συμβάν.
 
Ήδη ως δράστες της επίθεσης στο Ωραιόκαστρο έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί ένας 38χρονος και ο 14χρονος γιος του, οι οποίοι μαζί με ακόμα δέκα άτομα κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στους ανήλικους φιλοξενούμενους της δομής, τραυματίζοντας τέσσερις από αυτούς. Επίσης, μετά από μήνυση του 38χρονου συνελήφθη ένας 15χρονος αλλοδαπός.
 
Οι δύο ανήλικοι με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 38χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και αφέθηκε και αυτός ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας.
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