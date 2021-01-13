Βύρωνας: Είπε ότι η γιαγιά του πέθανε στο ύπνο της αλλά την είχε στραγγαλίσει

Ένα έγκλημα στον Βύρωνα βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, σοκάροντας με την αγριότητά του. Μια ηλικιωμένη γυναίκα «έσβησε» από άγριο ξυλοδαρμό μέσα στο σπίτι της και δράστης είναι ο ίδιος της ο εγγονός.

Η άτυχη γυναίκα ζούσε με τον γιο και τον εγγονό της, οι οποίοι ουσιαστικά ζούσαν από τη σύνταξή της. Ο γιος, ωστόσο, είχε διάφορα ψυχιατρικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να κακοποιεί τον πατέρα του και τη γιαγιά του. Ο πατέρας δεν άντεχε αυτή τη βάναυση κακοποίηση από το ίδιο του το παιδί, με αποτέλεσμα να φύγει από το σπίτι και να ζει ως άστεγος για να σωθεί.

Γείτονες άκουγαν τις φωνές και τα ουρλιαχτά της ηλικιωμένης γυναίκας από τα χτυπήματα που δεχόταν από τον εγγονό της και καλούσαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον εγγονό για ενδοοικογενειακή βία και ο εισαγγελέας είχε δώσει εντολή ο εγγονός να κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, οι γιατροί στην ψυχιατρική κλινική του έδωσαν εξιτήριο, διότι έκριναν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν επικίνδυνος.

Η Γραμμή Ζωής-Silver Alert ανέλαβε το περιστατικό στις 12 Δεκεμβρίου, έπειτα από καταγγελία μιας γυναίκας και ενός άντρα, ο οποίος είναι αστυνομικός στο επάγγελμα, αλλά και γείτονας της άτυχης ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και έπειτα από μεγάλη έρευνα της Γραμμής Ζωής, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τρεις φορές στο νοσοκομείο, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που είχε δεχτεί από τον εγγονό της, στο διάστημα από τις 12 Δεκεμβρίου μέχρι προχθές, βράδυ Δευτέρας.

Είπε ψέματα και στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε άνοια, όπως αποδείχτηκε αργότερα από τις έρευνες, διεκομίσθη στο νοσοκομείο προχθές το βράδυ, έπειτα και πάλι από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον εγγονό της. Στη συνέχεια, μετά τη φροντίδα που δέχτηκε στο νοσοκομείο, την μετέφεραν και πάλι στο σπίτι της. Το ίδιο βράδυ, ο εγγονός της, την σκότωσε. Και χθες το πρωί, πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και τους είπε ότι «η γιαγιά μου πέθανε στον ύπνο της».

Τελικά, συνελήφθη και κρατείται για τον φόνο της γιαγιάς του. Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών για νεκροψία-νεκροτομή, μέσα από την οποία αποδείχτηκε ότι ο εγγονός είχε πνίξει τη γιαγιά του.

«Θέλαμε να απομακρύνουμε την άτυχη γυναίκα από το σπίτι, γιατί κινδύνευε και παίρναμε απαντήσεις από κοινωνικές υπηρεσίες, που μας έλεγαν “πώς να την απομακρύνετε από το σπίτι, από την στιγμή που, με τη σύνταξή της, ζουν και άλλα δύο άτομα μέσα στην οικογένεια. Ήδη έχουμε κάνει μήνυση κατά του φερόμενου δολοφόνου, του εγγονού και ζητάμε να διερευνηθεί κατά πόσο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν ευθύνη και σε ποιο βαθμό. Τους στέλνω όλους στον εισαγγελέα γιατί έχουν ευθύνη για το θάνατο της άτυχης γυναίκας» λέει στο protothema.gr ο υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής-Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης.