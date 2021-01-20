Μπαλί: Παράξενη τιμωρία – Όποιος δε φοράει μάσκα πέφτει για push-ups! (Video)

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Μία παράξενη τιμωρία περιμένει στο Μπαλί όποιον συλλαμβάνεται χωρίς μάσκα. Θα υποχρεώνονται να κάνουν push-ups.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τουρίστες με μακό μπλουζάκια και σορτς να υποχρεώνονται να κάνουν την συγκεκριμένη άσκηση, σε συνθήκες τροπικής ζέστης και με αξιωματούχους ασφαλείας με μάσκα να τους επιτηρούν.

Όπως αναφέρει το in.gr, οι αρχές του Μπαλί κατέστησαν τη χρήση μάσκας υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους από τον περασμένο χρόνο καθώς η χώρα αντιμετώπιζε αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο πολλοί ξένοι έχουν συλληφθεί χωρίς μάσκα, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος ασφαλείας Γκούστι Αγκούνγκ Κετούτ Σουριανεγκάρα.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι πλήρωσαν πρόστιμο 5,7 ευρώ, αλλά άλλοι 30 είπαν ότι δεν είχαν τα χρήματα.

Για αυτό και τους επιβλήθηκαν τα push-ups.

Αυτοί που δεν φορούσαν μάσκα υποχρεώθηκαν να κάνουν έως 50, ενώ εκείνοι που την φορούσαν λάθος έκαναν 15.

«Στην αρχή λένε ότι δεν γνώριζαν τους κανόνες. Μετά ότι το ξέχασαν ή ότι η μάσκα τους είναι βρεγμένη ή καταστράφηκε», δήλωσε στο AFP ο Σουριανεγκάρα.

Σε ορισμένους Ινδονήσιους στο νησί, το οποίο είναι ένας ινδουιστικός θύλακας στην μεγαλύτερη σε μουσουλμανικό πληθυσμό χώρα στον κόσμο, έχει επίσης επιβληθεί αυτή η ασυνήθιστη τιμωρία.