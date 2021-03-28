search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.03.2021 07:25

Ινδονησία: Τραυματίες από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από καθολική εκκλησία

28.03.2021 07:25
Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημειώθηκε έξω από καθολική εκκλησία στην πόλη Μακασάρ της Ινδονησίας σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία και έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Την ώρα της έκρηξης το εκκλησίασμα βρισκόταν εντός του ναού, όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Σουλαουέζι Ε. Ζούλπαν. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν τα ανθρώπινα μέλη που έχουν εντοπιστεί στο σημείο ανήκουν μόνο στον δράστη.

Ο πατέρας Γουιλέμους Τούλακ, ιερέας στον ναό, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης της Ινδονησίας ότι ο ύποπτος ως βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στον ναό αλλά τον σταμάτησε φρουρός ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε ποιος μπορεί να ευθύνεται για την προφανή επίθεση ενώ δεν υπήρχε άμεση ανάληψη ευθύνης.

Η αστυνομία κατηγόρησε την τζιχαντιστική οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος Τζεμάα Ανσουράτ Ντάουλα (JAD) για επιθέσεις αυτοκτονίας το 2018 εναντίον εκκλησιών και ενός αστυνομικού τμήματος στην πόλη Σουραμπάγια, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 30 ανθρώπους.

Ο Γκομάρ Γκουλτόμ, επικεφαλής του Ινδονησιακού Συμβουλίου Εκκλησιών, χαρακτήρισε την επίθεση «άγριο περιστατικό» καθώς οι καθολικοί χριστιανοί εορτάζουν την Κυριακή των Βαΐων και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι και να εμπιστεύονται τις αρχές.

Η πλέον αιματηρή επίθεση ισλαμιστών μαχητών στην Ινδονησία έγινε στο τουριστικό νησί του Μπαλί το 2002, όταν οι βομβιστές σκότωσαν 202 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ξένοι τουρίστες.

Ο Ντάνι Πομάντο, δήμαρχος του Μακασάρ, της μεγαλύτερης πόλης στο Σουλαουέζι, δήλωσε ότι η σημερινή έκρηξη θα μπορούσε να είχε προκαλέσει περισσότερα θύματα εάν είχε συμβεί στην κεντρική πύλη του ναού και όχι σε πλαϊνή είσοδο.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

1 / 3