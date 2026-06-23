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23.06.2026 00:54

Ο Τραμπ απειλεί -ξανά- να μη βοηθήσει τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αν το ζητήσουν (Video)

23.06.2026 00:54
trump deixnei g7

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες, Δευτέρα 22/6, τα κράτη-μέλη του NATO ότι δεν τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, καθώς δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.

«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε στη διάρκεια των δηλώσεών του ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «Εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών-μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

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ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 01:05
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