Ο Τραμπ απειλεί -ξανά- να μη βοηθήσει τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αν το ζητήσουν (Video)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες, Δευτέρα 22/6, τα κράτη-μέλη του NATO ότι δεν τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, καθώς δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.

«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

Trump on NATO:



They told us, "We'd rather not help." Stupid thing to say.



Because we can say that to them if we want, and we might. pic.twitter.com/X7r7YYYStf — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε στη διάρκεια των δηλώσεών του ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «Εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών-μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Έμπολα: Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών στο Κονγκό – 254 τα θύματα, ξεπέρασαν τα 1.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Καναδάς: Ένοπλο επεισόδιο στο Μόντρεαλ με τρεις νεκρούς και μία τραυματία αστυνομικό (Videos)

Επιμένει ο Νετανιάχου ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «πλήρη ελευθερία κινήσεων» στον νότιο Λίβανο











