Η Coca-Cola Energy, το ενεργειακό ποτό με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και τη μοναδική γεύση Coca-Cola, ήρθε στην Ελλάδα, και μέσα από τη νέα της καμπάνια μας καλεί να απελευθερώσουμε την ενέργεια που κρύβουμε μέσα μας.

Ανταποκρινόμενη σε μία ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητα και ακολουθώντας τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, η Coca-Cola Company καινοτομεί σε μία νέα προϊοντική κατηγορία, δημιουργώντας το ενεργειακό ποτό Coca-Cola Energy. Η Coca-Cola Energy ήρθε για να συνοδεύσει όλες αυτές τις στιγμές που νιώθουμε ότι θέλουμε να τονώσουμε τη διάθεσή μας, όπου και αν βρισκόμαστε – στο σπίτι, τη δουλειά, τη βόλτα, ανάμεσα στις διάφορες υποχρεώσεις μιας απαιτητικής καθημερινότητας, που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Σε κάθε τέτοια στιγμή, η Coca-Cola Energy μας προτρέπει να απελευθερώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο.

Η The Coca-Cola Company, πιστή στο όραμά της να αποτελεί μια Beverages for life εταιρεία, επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες, με οδηγό την καινοτομία και τις εξελισσόμενες επιθυμίες των καταναλωτών. Συνεπώς, τα ενεργειακά ποτά δε θα μπορούσαν να λείπουν από το χαρτοφυλάκιό της. Η Coca-Cola Energy έρχεται να ενισχύσει την προϊοντική γκάμα της εταιρείας, ως μία ξεχωριστή επιλογή που ταιριάζει απόλυτα με τον on-the-go τρόπο ζωής της σύγχρονης καθημερινότητας, που απαιτεί ταχύτητα και ενέργεια! Διατηρώντας την αγαπημένη γεύση Coca-Cola,η Coca-Cola Energy περιλαμβάνει υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, από φυσικές πηγές, εκχύλισμα γκουαράνα και βιταμίνες Β, ενώ είναι το μοναδικό ενεργειακό ποτό χωρίς ταυρίνη. Διατίθεται σε δύο γεύσεις, Regular και Zero, για όσους επιθυμούν να απολαύσουν την υπέροχη γεύση χωρίς ζάχαρη.

Η νέα καμπάνια του προϊόντος περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, με έμφαση σε digital ενέργειες και e-sampling.