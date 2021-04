Με τρία «δυνατά» φαβορί για την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης, συνεχίζεται το προσεχές διήμερο το Europa League, με την διεξαγωγή των πρώτων προημιτελικών.

Η κληρωτίδα της UEFA, έφερε στον δρόμο της Αρσεναλ (σ.σ. που απέκλεισε τον Ολυμπιακό) την Σλάβια Πράγας, με τους «κανονιέρηδες» να υποδέχονται τους Τσέχους, όντας το λογικό φαβορί για την πρόκριση στην τετράδα. Ο Μικέλ Αρτέτα και οι ποδοσφαιριστές του, έχουν ως στόχο την κατάκτηση του τροπαίου και απέναντι στην -μαζί με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ- ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, έχουν την ευκαιρία να πάρουν το ένα από τα τέσσερα «εισιτήρια» για την ημιτελική φάση.

Κάτι ανάλογο, ισχύει και για την Βιγιαρεάλ που θα φιλοξενηθεί στο Ζάγκρεμπ από την Ντιναμό, την ομάδα που άφησε «εκτός νυμφώνος» την Τότεναμ του Ζοσέ Μουρίνιο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες κι εάν αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες της, η ισπανική ομάδα, αναμένεται -εύκολα ή δύσκολα- να πάρει την πρόκριση.

