Εργασιακό νομοσχέδιο: Πέντε μέτρα για την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης

«Με το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας, που θα θέσουμε σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, δεν φέρνουμε απλώς προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση 190 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, αλλά δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου, με γνώμονα τις καλές πρακτικές των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη, με θέμα το «Me Too Greece», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρίας Συρεγγέλα και της Γενικής Γραμματέως Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Γιάννας Χορμόβα.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «αντιμετωπίζουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα, που συζητήθηκε, πριν από λίγους μήνες, εκτεταμένα και με μεγάλη ένταση. Και ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας, κινούμενοι σε πέντε κατευθύνσεις:

–Διευρύνουμε το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών, προσθέτοντας και τη βία στους χώρους εργασίας, το λεγόμενο mobbing. Διευρύνουμε επίσης το πεδίο των προστατευόμενων προσώπων, ώστε να μην καλύπτει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους αιτούντες εργασία και τους εθελοντές. Παράλληλα, εισάγουμε αυτοτελή απαγόρευση (για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία), αποσυνδεδεμένη από την έννοια των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (π.χ. λόγω φύλου).

–Ενισχύουμε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Μεταξύ άλλων, εισάγουμε την υποχρεωτική κατάρτιση πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, τον ορισμό προσώπου “συνδέσμου” για την παροχή συμβουλών και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών. Επιπροσθέτως, διευρύνουμε το “Σήμα Ισότητας” στις επιχειρήσεις και στη θεματική της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβάνουμε τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στο κεφάλαιο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και προβλέπουμε υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης στους εργαζόμενους, ως μέσο προληπτικής δράσης.

–Μεριμνούμε για την άμεση προστασία των θιγομένων, με την πρόβλεψη απομάκρυνσης ή μετακίνησης από την εργασία ενός εκ των δύο μερών με την υποβολή της καταγγελίας, με την απαγόρευση αντιποίνων και με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, πλην του ποινικού μέρους.

–Εισάγουμε ειδικές προβλέψεις στη διαδικασία ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση καταγγελιών για βία και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, με διεξαγωγή της έρευνας από Επιθεωρητή ανώτερης βαθμίδας και εχέγγυα προστασίας της ιδιωτικότητας των εμπλεκομένων. Συστήνεται επίσης Αυτοτελές Τμήμα υπό το Γενικό Επιθεωρητή για την παρακολούθηση των σχετικών καταγγελιών και την παροχή συμβουλών στους Επιθεωρητές.

–Επιδιώκουμε την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με την προσθήκη στις αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας, ώστε να περιλαμβάνεται και η διάσταση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία».

«Στόχος μας είναι να κινηθούμε με προσοχή, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, ώστε ο νόμος όχι μόνο να διατυπωθεί κατά τρόπο που να οδηγήσει στα επιθυμητά από όλους μας αποτελέσματα, αλλά και να εφαρμοστεί», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των οργανώσεων. Κατέληξε δε ότι «είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας, δίνουμε προτεραιότητα στο θέμα αυτό για λόγους συνειδησιακούς».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, υπογράμμισε από την πλευρά της ότι η Ελλάδα τολμά να σπάσει βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και πρακτικές που πλήττουν κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα και προσβάλλουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. «H εξάλειψη κάθε μορφής βίας στους χώρους εργασίας αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Χωρίς ευχολόγια, αλλά με δράσεις, όπως είναι η κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και η δημιουργία της ιστοσελίδας metoogreece.gr, η κυβέρνηση έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Με την κύρωση της Σύμβασης 190 του ILO, δημιουργούμε μία συνολική πολιτική, ένα πλέγμα προστασίας για κάθε εργαζόμενο – άνδρα ή γυναίκα – και ανεξάρτητα από το εργασιακό του καθεστώς. Σχεδιάζουμε προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, για να στηρίξουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που έπεσαν θύματα βίας ή παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά» ανέφερε η κ. Συρεγγέλα. «Η Πολιτεία στηρίζει το metoogreece, σε μία προσπάθεια σύντομα καμία κακοποιητική πράξη, λεκτική ή σωματική, να μην μένει στο σκοτάδι. Να μην μένει ατιμώρητη. Πάνω από κόμματα, πεποιθήσεις και μικροπολιτικούς καιροσκοπισμούς, ενισχύουμε κάθε απόπειρα να δημιουργηθεί μία θεσμική και κοινωνική ασπίδα προστασίας των θυμάτων», κατέληξε.

Η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Γιάννα Χορμόβα, σημείωσε: «Η εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί κύριο μέλημα για τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί μέρος του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των εργαζομένων από τέτοια φαινόμενα. Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, για να μπορούν να εργάζονται χωρίς φόβο. Ένας στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος Γιάννης Παναγόπουλος και η νομική σύμβουλος τη ΓΣΕΕ Ελλη Βαρχαλαμά

Η Μαρία Γαβουνέλη από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η δήμαρχος Αη-Στράτη Μαρία Κακαλή, εκπροσωπώντας την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ

Ο Ηλίας Γαληνός από την Action Aid

Η Αννα Παπανικολάου από τη Woman On Top

Η Μαίη Ζαννή από τη Women Act

Η Αρετή Γεωργιλή από τη Lean In Hellas

Η Νίκη Μάντζιου από τη Win Hellas Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών

Η Αντωνία Τόρρενς από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ)

Η Μαρία Γιαννίρη από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Η Μίκα Ιωαννίδου από το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών

Η Κική Πετρουλάκη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας

Η Λίλιαν Γαζή από το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

Η Ελένη Φώτου από το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-STOP»

Η Δέσποινα Λογιάδου από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος

Η Ειρήνη Φερέτη από τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Η Όλγα Γκίνη από τη ΧΕΝ Ελλάδος

Η Αλίκη Μητσάκου από την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία

Η Βάλυ Παλαιολόγου από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Κηφισιάς-Εκάλης