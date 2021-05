Ενοχλημένη εμφανίζεται η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ, μετά τα δημοσιεύματα περί επανασύνδεσής του με τη Τζένιφερ Λόπεζ.

Σύμφωνα με πηγή του περιβάλλοντός της η ίδια δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε όλο αυτό.

«Δεν θέλει να γίνει μέρος του τσίρκου ή να τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ με κανένα τρόπο. Προσπαθεί να ζήσει τη ζωή της και να μεγαλώσει τα παιδιά της και το τελευταίο που θέλει είναι να ασχοληθεί με την ερωτική ζωή του Μπεν Άφλεκ» αναφέρει η πηγή.

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ ανήρτησε βίντεο από το άλμπουμ του 2002, με τίτλο «This is me… then», πολλά από τα τραγούδια του οποίου είναι εμπνευσμένα από τη σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ, πυροδοτώντας έτσι τις φήμες επανασύνδεσης.

