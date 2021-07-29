Απίστευτο! Ναυαγοσώστης έσωσε κολυμβητή ενώ ήταν σε ζωντανή σύνδεση με το Mega (Video)

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Την επέμβαση ενός ναυαγοσώστη κατέγραψε ζωντανά η κάμερα του Mega.

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» είχε live μετάδοση με την παραλία του Αλίμου και μιλούσε με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη για την διάσωση των κολυμβητών, αν υπάρξει κάποιο περιστατικό.

Την ώρα λοιπόν που ετοιμάζονταν να κλείσουν την σύνδεση ένας ναυαγοσώστης που βρισκόταν κοντά στο σημείο που ήταν η κάμερα, έτρεξε και βούτηξε στην θάλασσα.

Το περιστατικό μετά το 3:14:00

Κάποιος είχε τραυματιστεί στο πόδι, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε και χρειαζόταν άμεσα βοήθεια για να βγει στην ακτή με ασφάλεια.

Μάλιστα, ο ναυαγοσώστης, σταμάτησε για λίγο να κολυμπάει με την σανίδα του, γύρισε προς τα πίσω και ζήτησε να κλείσει η ζωντανή σύνδεση, καθώς δεν επιτρέπεται να μεταδοθούν τέτοιες εικόνες.

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