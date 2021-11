Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίσθηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ, Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν.

Σύμφωνα με το Reuters, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις και στη συνέχεια πυροβολισμοί, όπως επιβεβαίωσε και αυτήκοος μάρτυρας που ζει στην περιοχή.

Φωτογραφίες που κάτοικοι ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από τη πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτήν την ώρα στο Twitter από έναν ασθενή, δείχνουν ένοπλους να περιφέρονται στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου και ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος.

Purported video shows attackers at the entrance gate of Daud Khan Hospital in #Kabul moments after the explosions. Several casualties feared. #Taliban sources have claimed that #ISKP may be behind this terror attack.#Talibans #Kabul #KabulBlast #KabulHospital #ISIS_K pic.twitter.com/Dr4kHaSDU7