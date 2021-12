Είναι γεγονός. Τέσσερα χρόνια μετά την σαρωτική τους συναυλία στη Μαλακάσα, οι Iron Maiden έρχονται το καλοκαίρι το 2022 να ξεσηκώσουν το ΟΑΚΑ.

Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε τη συναυλία στο πλαίσιο του «Legacy of the Beast World Tour 2022», με ανάρτηση στο Facebook.

Το σόου που απέσπασε τις πιο διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως έρχεται στην Ελλάδα με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία High Priority Promotions, η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει στις 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 10 το πρωί. Όπως πάντα, θα υπάρχει αποκλειστική προπώληση για τα μέλη του fan club των Iron Maiden. Special guests στη συναυλία θα είναι οι Airbourne και support act οι Lord of The Lost.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Iron Maiden πρόσθεσαν άλλες έξι ευρωπαϊκές ημερομηνίες στην περιοδεία «Legacy Of The Beast 2022», συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Σταδίου, στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου.



Το σόου αυτό έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και το έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για το πιο θεαματικό σόου στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Το σόου του 2022 θα έχει και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ «Senjutsu» των Maiden – το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στην Ελλάδα και παίζεται ζωντανά για πρώτη φορά.



Όπως αναφέρει ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood, «Το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε την τεράστια ευρωπαϊκή περιοδεία Legacy of the Beast σε στάδια, η οποία είχε αρχικά οριστεί για το 2020 και από τότε άλλαξε ημερομηνία δύο φορές! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε συναυλίες σε μερικές από τις σπουδαιότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, όπου δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ.



Θα κάνουμε μερικές αλλαγές στην παραγωγή και στο setlist για να προσθέσουμε μερικά τραγούδια από τον καινούριο δίσκο Senjutsu και σχεδιάζουμε να γίνει η Legacy of the Beast tour περισσότερο θεαματική από το αρχικό show, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία της αρχικής περιοδείας και τα αγαπημένα μας Maiden τραγούδια. Θα απολαύσουμε επί σκηνής το Spitfire αεροπλάνο, τον Icarus κι ένα φαντασμαγορικό κι εντυπωσιακό show με φωτιές και πυροτεχνήματα. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να σας ταρακουνήσουμε λίγο, μιας και πλέον ο αγαπημένος μας Trooper Eddie θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό σε έναν νέο Senjutsu κόσμο τον οποίο θα προσθέσουμε στα σκηνικά».

Ο τραγουδιστής των Maiden, Bruce Dickinson προσθέτει:

«Ανυπονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά κι είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα shows σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης που υπάρχουν χιλιάδες Maiden fans. Είμαι πραγματικά ενθουσιαμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της περιοδείας όπου και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς. Όλοι μας στο συγκρότημα απολαύσαμε την Legacy περιοδεία για αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα βγούμε και πάλι στον δρόμο και θα διασκεδάσουμε με όλους τους fans μας που έχουμε τόσο καιρό να δούμε!».

Η πλήρης λίστα των νέων ημερομηνιών που προστέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Περιοδεία είναι η ακόλουθη:

22 Μαΐου Κροατία Ζάγκρεμπ, Arena Zagreb

24 Μαΐου Σερβία Βελιγράδι, Stark Arena

26 Μαΐου Ρουμανία Βουκουρέστι, Romexpo Outdoor

29 Μαΐου Ουκρανία Κίεβο, VDNG

13 Ιουλίου Βουλγαρία Σόφια, Arena Armeec

16 Iουλίου Ελλάδα Αθήνα, Ολυμπιακό Στάδιο

H παραγωγή και το setlist του The Legacy of the Beast tour είναι εμπνευσμένα από το βραβευμένο δωρεάν mobile game των Iron Maiden το οποίο είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσει όποιος το επιθυμεί σε πλατφόρμα iOS, αλλά και Android μέσω του www. ironmaiden.com/play.

*Η γενική προπώληση εισιτήριων για την επιστροφή των Iron Maiden θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ., ενώ αποκλειστικά τα μέλη του Fan Club του συγκροτήματος θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ.

Tα εισιτήρια ξεκινούν από 45€ (πλέον του κόστους της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίου)

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Μόνο με PCR τεστ το πιστοποιητικό νόσησης στους ανεμβολίαστους

Ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Πολάκη: «Με αντιεμβολιαστές δεν συνομιλώ»

Tσουνάμι αποκαλύψεων για το «ένστολο» κύκλωμα διαφθοράς – Ζητούσε «ταρίφα» 30.000 ευρώ για κάθε ελληνοποίηση