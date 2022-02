Τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο twitter ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι.

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση που εστάλη από τις υπηρεσίες του, ο Γκράντι έκανε λόγο για 499.412 καταγεγραμμένους πρόσφυγες εκ των οποίων 281.000 έχουν καταγραφεί μόνο στην Πολωνία.

Η Ουγγαρία έχει υποδεχθεί 84.586 πρόσφυγες σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, η Μολδαβία τουλάχιστον 36.000 και η Ρουμανία και η Σλοβακία γύρω στους 30.000 η κάθε μια.

Περίπου 34.000 άνθρωποι κατάφεραν να πάνε απευθείας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

