Στις φλόγες τυλίχθηκε το εμβληματικό κτίριο Nτάλτον Μιλς στο Κίχλι της Βρετανίας, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την βρετανική σειρά “Peaky Blinders“.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Στη επιχείρηση συμμετέχει και η αστυνομία του δυτικού Γιορκσάιρ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο Twitter, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια πυρκαγιά στο Nτάλτον Μιλς».

Το Nτάλτον Μιλς, χτισμένο το 1869, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο κλωστοϋφαντουργείο στο Γιορκσάιρ απασχολώντας περίπου 2.000 εργαζόμενους.

Huge fire at Dalton Mills Keighley 😔 pic.twitter.com/qHxNo70CHX — Jon Hidden-Coley (@JonHiddenColey) March 3, 2022

Dramatic drone footage as over 80 Firefighters tackle a blaze in #Keighley after large mill at #Dalton Mills goes up in flames. https://t.co/VUs7VK5XmV pic.twitter.com/TNLOXHklbd March 3, 2022

Dalton Mills Keighley was once the largest textile mill in Yorkshire, employing over 2000 workers. It was built by Joseph Craven in 1869, … pic.twitter.com/MAlig9fzFw March 3, 2022

