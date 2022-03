Νέες δηλώσεις, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αυτήν την φορά, ο Έλληνας τενίστας επέλεξε να σχολιάσει τα χρήματα που κερδίζουν οι γυναίκες τενίστριες.

Σύμφωνα λοιπόν με την άποψή του, και οι γυναίκες θα πρέπει να παίζουν 5 σετ, όπως και οι άνδρες,

Ο Έλληνας τενίστας πρότεινε μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο «First Sportz» να υπάρξει αυτή η αλλαγή, από τη στιγμή που άντρες και γυναίκες λαμβάνουν τις ίδιες χρηματικές απολαβές.

«Δεν θέλω να είμαι προκλητικός ή τίποτα τέτοιο. Υπάρχει πάντα το θέμα του equal pay και ούτως ή άλλως οι γυναίκες παίρνουν ίσες αμοιβές για να παίξουν ματς best-of-three. Δεν γνωρίζω. Υπάρχουν επίσης πολλοί επιστήμονες και στατιστικολόγοι εκεί έξω που μου έχουν πει ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη αντοχή από τους άνδρες. Δεν το γνωρίζω. Ίσως μπορούν και οι γυναίκες να παίξουν 5 σετ, υποθέτω. Για τα Grand Slam, μου αρέσει το best-of-five. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι θα είχαμε δει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στους νικητές αν τα ματς ήταν best-of-three στους άνδρες», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

