Στη σύλληψη του Will Smith ήταν έτοιμη να προχωρήσει η αστυνομία του Λος Άντζελες έπειτα από το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ, κάτι που εν τέλει δεν έγινε καθώς δε συμφώνησε ο τελευταίος.

Σε συνέντευξή του στο ABC, ο παραγωγός της τελετής των Oscar, Γουίλ Πάκερ αποκάλυψε λεπτομέρειες από τα παρασκήνια αυτής της πρωτόγνωρης σκηνής.

Η εν λόγω συνέντευξη πρόκειται να μεταδοθεί σήμερα στην εκπομπή «Good Morning America», ωστόσο, αποσπάσματά της προβλήθηκαν χθες, Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Πάκερ, αξιωματικοί της αστυνομίας προσφέρθηκαν να αναλάβουν δράση εναντίον του Smith έπειτα από το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ στη σκηνή της τελετής των βραβείων Oscar.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz