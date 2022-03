Θέση για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ πήρε η Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία καταδίκασε το περιστατικό, ενώ ξεκίνησε και επίσημη έρευνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ακαδημία ανέφερε ότι «καταδικάζει τις ενέργειες του κ. Σμιθ στη χθεσινοβραδινή τελετή».

«Έχουμε ξεκινήσει μία επίσημη έρευνα για το περιστατικό και θα διερευνήσουμε περαιτέρω ενέργειες και συνέπειες με βάση τους κανονισμούς μας, τον κώδικα συμπεριφοράς και τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Ο Γουίλ Σμιθ κέρδισε το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου, κάτι που σχολιάστηκε ιδιαιτέρως, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να κρατήσει το βραβείο που πήρε.

Here’s the unedited Will Smith slap of Chris Rock. This looks real. They bleeped it all out on the American version. pic.twitter.com/2fIoL05gO8