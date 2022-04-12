Ψηφοδέλτια: Οι δημοσιογράφοι που συζητούν με τη Νέα Δημοκρατία και η έκπληξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική

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Η χρονιά που διανύουμε είναι αν μη τι άλλο προεκλογική.

Τι και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας (Χαλάνδρι Δευτέρα σε κομματική εκδήλωση); Τα κόμματα ετοιμάζονται για εκλογές και ήδη συγκροτούν τα πρώτα ψηφοδέλτια.

Από τα ψηφοδέλτια δε θα λείπουν και οι δημοσιογράφοι μιας και για ακόμα μία φορά θα είναι πολλοί οι υποψήφιοι. Βουλευτική έδρα θα διεκδικήσει η Μαρία Σπυράκη (αφήνει την Ευρωβουλή) στην Θεσσαλονίκη (πιθανότητα στην Α’) ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει συζητήσεις και για τον Γιώργο Αυτιά στην Δυτική Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Αυτιάς έφτασε ένα βήμα πριν τα ψηφοδέλτια της Ευρωβουλής με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ο δημοσιογράφος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητά για άλλο ψηφοδέλτιο πέραν αυτού της Ευρωβουλής.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο στην Δυτική Αττική. Περιφέρεια άλλωστε που η Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει τεράστια δυναμική.

Όπως όλα δείχνουν Έφη Αχτσιόγλου και Ρένα Δούρου θα δώσουν τη μάχη του σταυρού στη περιοχή. Όποιος παρατήρησε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην αγορά του Αιγάλεω είδε στα πλάνα να τον πλαισιώνουν η Έφη Αχτσιόγλου και η Ρένα Δούρου.

Πάντως, η Ρένα Δούρου είναι από το Αιγάλεω.

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